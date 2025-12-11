Пилотные курсы уже стартовали, учебное оборудование закуплено

Вооружённые силы Финляндии вводят обязательный курс обучения по управлению FPV-дронами для солдат, призванных на срочную службу. Об этом сообщает местное издание Yle, приводя заявления офицеров.

Командующий Сухопутными войсками страны генерал Паси Вялимяки подчеркнул, что командование понимает, зачем вводит новую программу обучения. По его словам, закупка учебного оборудования уже началась, а первые пилотные курсы для срочников завершились. Так, например, в гарнизоне Ниинисало в регионе Сатакунта уже прошли курсы обучения по управлению FPV-дронами как для контрактных военнослужащих, так и солдат срочной службы.

Первые занятия проводятся с квадракоптерами в кабинетах, в узких помещениях, где управление является ещё более сложной задачей, чем при действии на открытой местности. Попутно срочники проходят тесты, которые направлены на проверку базовых умений. После тренировок на симуляторах и в закрытых залах солдаты переходят к управлению более крупными дронами и обучаются уже FPV-пилотированию через специальные очки. На заключительном этапе солдаты срочной службы должны уметь осуществлять сбросы боеприпасов с помощью FPV-дронов, а также перехватывать беспилотники противника. Техническая часть также осваивается в ходе обучения, чтобы каждый военный мог осуществлять ремонт и обслуживание дрона.

Во всех подразделениях вооружённых сил постепенно вводятся системы для обнаружения и нейтрализации FPV-дронов. Их эксплуатация также станет частью подготовки срочников, как и маскировка, поиск укрытия в условиях боевых действий.