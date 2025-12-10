Продажа техники осуществляется в формате совместных закупок с другими странами Европы

Компания Diehl Defence (Германия) сообщила о заключении контракта с правительством Дании на поставку дополнительных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Системы предназначены для перехвата самолётов, вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на дальности до 40 километров и высоте до 20 километров.

Продажа систем осуществляется в рамках соглашения, достигнутого в июле этого года, когда Копенгаген официально подтвердил готовность приобретать IRIS-T для усиления своей противовоздушной обороны наземного базирования. Не уточняется, какое количество систем и на какую стоимость было заказано. При этом немецкая компания упомянула, что закупки осуществляют в рамках европейской инициативы «Небесный щит» (ESSI). Речь идёт о программе, позволяющей странам Европы осуществлять заказы систем противовоздушной обороны в формате совместных закупок, значительно сокращая их стоимость за единицу техники.

Дания продолжает работать над формированием многоуровневой системы противовоздушной обороны наземного базирования, в которой IRIS-T занимает роль перехватчика средней дальности наравне с MICA VL и NASAMS. Датские власти также заказали систему большой дальности SAMP-T и обсуждают возможность приобретения Patriot.