Текущая процедура заморозки требует единогласного согласия всех стран-участников, но есть другая возможность

В 2022 года Европейский союз заморозил российские активы, основная часть которых находится на счету бельгийского депозитария Euroclear. С тех пор европейские страны раз в полгода продлевают заморозку единогласным решением стран-участников. Однако при текущей процедуре, несогласие с продлением санкций со стороны даже одной европейской страны может привести к их отмене с последующим высвобождением активов.

Как сообщает издание Financial Times, в Европейском союзе нашли способ, как заморозить российские активы навсегда, не прибегая к соблюдению принципа единогласия. По данным издания, европейские чиновники нашли статью в Договоре о Европейском союзе, которая гласит:

«В условиях серьёзных экономических потрясений разрешено принимать меры без достижения единогласия».

Воспользовавшись этой лазейкой, Европейская комиссия может продвигать решение о бессрочной заморозке российских активов, даже если против выступит Венгрия, Словакия или любая другая страна. В таком случае российские активы останутся замороженными до тех пор, пока не будет принято отдельное решение о разморозке.