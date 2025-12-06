Молодёжь обеспокоена, что реформа военной службы в конечном итоге приведёт к возвращению всеобщей воинской повинности

Вчера утром в ряде городов Германии прошли митинги, организованные общенациональными молодёжными организациями. Поводом для протестов послужила реформа военной службы, которая предусматривает заполнение всеми 18-летними юношами анкет о состоянии здоровья и готовности пройти добровольную службу в вооружённых силах. Несмотря на то, что пока не идёт речи о возвращении всеобщей воинской повинности, молодёжь обеспокоена возвращением к призывной службе.

Протесты охватили около 90 городов, а к полудню пятницы в Берлине на улицы вышли протестовать 800 человек. Примечательно, что митинги прошли в учебное время, то есть протестующие пропустили занятия в учебных заведениях, а привлечь их к дисциплинарной ответственности нельзя из-за уважительной причины прогула. В Министерстве обороны Германии отреагировали на протесты молодёжи, признав, что они имеют право выражать своё мнение и отстаивать позицию.

Тем не менее министр обороны страны Писториус настаивает на том, что демократия не способна защитить себя самостоятельно – для этого необходимы военные. Стоит добавить, что действующее правительство Германии официально поддерживает сохранение профессиональной армии. Однако, как уже говорил Писториус, немецкие власти готовы вернуть всеобщую воинскую повинность, если у них не удастся простимулировать увеличение численности вооружённых сил текущими ресурсами.