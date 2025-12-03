Офицеры не рекомендуют военным возводить палатки и разжигать костры, поскольку это создаёт риски обнаружения позиции противником

Опыт современных боевых действий привнёс изменения в стратегию обучения военнослужащих в некоторых странах Европы. В частности, изменения затронули Финляндию, где солдат срочной военной службы обучают маскироваться без палатки, ночевать в землянках, чтобы избежать обнаружение позиции дронами противника. Об этом пишет местное издание Yle, приводя слова директора школы офицеров запаса полковник Нико Хёлття.

Финляндский полковник объясняет, что возведение палатных лагерей на передовой линии уже неэффективно, поскольку их могут обнаружить в боевой обстановке, например, с помощью тепловизионных камер, которые зафиксируют температуру костра. По этой причине он рекомендует срочникам строить временное жильё в одиночку или группой из 3 - 4 человек. Для строительства временного укрытия офицер рекомендует пользоваться подручными средствами: ветки, листва, камни и другие природные материалы, а в качестве утеплителя блиндажа могут выступать сосновые иголки.

Во время обучения строительству временных укрытий придают особое значение, особенно – в пехотной разведке, которая действует близко к передовой линии. В ходе учений солдаты учатся ночевать в землянках. При этом Нико Хёлття заверил, что после таких учений военных отправляют в лагеря с отапливаемыми палатками.