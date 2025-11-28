Компания Diehl Defence представила две свои новые разработки

Компания Diehl Defence (Германия), являющаяся одним из поставщиков систем противовоздушной обороны для Бундесвера, провела на военном полигоне в Графенвёре испытания двух новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Обе разработки автоматизированы с помощью искусственного интеллекта.

Немецкая компания испытала мобильное средство кинетической защиты Kinetic Defence Vehicle (KDV), а также дрон-перехватчик Cicada, запуск которого возможен в том числе с помощью KDV. Продемонстрированный зенитный дрон впервые был представлен на публике в феврале этого года. Cicada оснащён боевой частью весом 500 граммов, а также сеткой, которые позволяют перехватывать БПЛА.

Примечательно, что оснащение дрона сеткой представляет собой и юридическое решение, которое классифицирует его не как оружие, а сеткомёт. Такой подход, в свою очередь, может упрощать принятие решений о перехвате беспилотников в мирное время, если такая цель будет поставлена.

По итогам испытаний Diehl Defence пришли к выводу, что новейшие демонстрационные образцы средств противодействия БПЛА подтвердили повышение эффективности, в том числе за счёт автоматизации на основе искусственного интеллекта.