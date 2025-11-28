Общая стоимость контракта составляет около $500 млн

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в социальной сети X сообщил о подписании контракта с США на поставку ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 D-3 AMRAAM для истребителей F-35. Общая стоимость контракта составляет около 500 миллионов долларов.

Ожидается, что поставки новых ракет будут осуществлены в период с 2030 по 2031 год. К этому времени на вооружении Польши будут находиться истребители пятого поколения F-35, нуждающиеся в новых ракетах.

Не уточняется, какое количество ракет было приобретено. При этом в апреле этого года Государственный департамент США одобрил продажу Польше 400 ракет AIM-120 D3 стоимостью 1,33 миллиарда долларов. Позже появилась информация о том, что Варшава не имеет возможности для финансирования соглашения, в то время как срок одобрения США продажи постепенно истекает. Учитывая, что контракт всё-таки был заключён, польское правительство нашло способ профинансировать сделку, но количество заказанных ракет остаётся неизвестным.

Ракеты AIM-120 D3 используются для борьбы с воздушными целями, преимущественно – самолётами и крылатыми ракетами. Дальность ракеты составляет 160 - 180 километров, что является существенным показателем для ракеты класса «воздух – воздух».