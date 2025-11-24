Американское предложение предусматривало ограничение на уровне 600 тысяч человек

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что страны Европы (Великобритания, Франция и Германия) подготовили изменения в предложенный США мирный план из 28 пунктов. Европейское предложение затрагивает ограничение численность украинской армии, хотя до недавних пор страны Европы отрицали такие уступки.

По данным издания, европейские чиновники предложили ограничить численность украинской армии до 800 тысяч человек личного состава, что немного меньше фактической численности в настоящее время. В предложении Вашингтона шла речь о сокращении численности до 600 тысяч военных, то есть в два раза больше, чем она была на январь 2022 года.

Помимо этого, европейские страны хотят, чтобы Украина получила от США гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Вашингтонского договора (Устав НАТО). Согласно этому положению, страна, которая подвергается нападению, может заручиться поддержкой союзников по военному блоку. При этом в пятой статье не накладывают конкретных обязательств на союзников, то есть их поддержка может ограничиться консультациями или отправкой одной партии вооружения.

На текущий момент численность ВСУ составляет до 1 миллиона человек личного состава. Ограничение численности украинской армии обсуждалось ещё во время российско-украинских переговоров в 2022 году, но тогда, по неофициальным данным, речь шла о значительно более жёстком сокращении – до 50 тысяч военнослужащих.