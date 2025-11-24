Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Reuters: Страны Европы предложили США ограничить численность ВСУ на уровне 800 тысяч человек
Американское предложение предусматривало ограничение на уровне 600 тысяч человек

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что страны Европы (Великобритания, Франция и Германия) подготовили изменения в предложенный США мирный план из 28 пунктов. Европейское предложение затрагивает ограничение численность украинской армии, хотя до недавних пор страны Европы отрицали такие уступки.

По данным издания, европейские чиновники предложили ограничить численность украинской армии до 800 тысяч человек личного состава, что немного меньше фактической численности в настоящее время. В предложении Вашингтона шла речь о сокращении численности до 600 тысяч военных, то есть в два раза больше, чем она была на январь 2022 года.

Помимо этого, европейские страны хотят, чтобы Украина получила от США гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Вашингтонского договора (Устав НАТО). Согласно этому положению, страна, которая подвергается нападению, может заручиться поддержкой союзников по военному блоку. При этом в пятой статье не накладывают конкретных обязательств на союзников, то есть их поддержка может ограничиться консультациями или отправкой одной партии вооружения.

На текущий момент численность ВСУ составляет до 1 миллиона человек личного состава. Ограничение численности украинской армии обсуждалось ещё во время российско-украинских переговоров в 2022 году, но тогда, по неофициальным данным, речь шла о значительно более жёстком сокращении – до 50 тысяч военнослужащих.

#украина #всу #европа
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Казахстан приостановил участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе
+
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в ряде игр после установки свежего патча Nvidia
4
Нетронутый за 1700 лет римский саркофаг с множеством древних артефактов найден в центре Будапешта
+
Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
2
Bloomberg: Эсминец ВМС США преградил путь российскому танкеру в Венесуэлу
3
Новый гендиректор Intel считает, что компания потеряла лидерство в сфере ИИ из-за бюрократии
1
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
9
Подрядчики Пентагона нечаянно высадились в Мексике и объявили местный пляж территорией США
+
MWM: Китай испытывает новую гиперзвуковую ракету DF-27, предназначенную для борьбы с авианосцами США
+
Парламент Польши призвал перенести российское посольство подальше от Министерства обороны
3
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
11
Китайский беспилотник манипулировал системой АЗН и выдал себя за британский истребитель Typhoon
+
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
1
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
+
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
6
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
1
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
1
Стабильное обновление HyperOS 3 вышло ещё на четырех смартфонах Xiaomi и Poco
1
Встроенная графика Intel Arc B390 в два раза опережает Arc 140T и Radeon 890M
+
Дания заказывает 44 БМП CV90MkIIIC стоимостью около $450 млн
+

Популярные статьи

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
5
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
4
Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать
2

Сейчас обсуждают

CoverLocker
04:00
Почему сразу "хотелок"? Она бы примерно столько стоила если бы не ии-бум и заливание ковида триллионами денег.
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
CoverLocker
03:52
Благодаря удару произошла дегазация мантии. Иначе была бы еще одна Венера.
Стартап Sunday Robotics создал домашнего робота Memo для помощи по хозяйству
Iezon Din'alt
03:50
Можно орать и материться , обязываться и плеваться, но самое главное тут , что эти не товарищи никому вообще занимают свои места занимаясь ничего не деланьем и бесконечной демогогией.. их все высказыв...
Фон дер Ляйен заявила о недопустимости изменения границ Украины силой и сокращения численности ВСУ
E. S.
03:23
Эх молодёжь... Ничего ты вы не видели, кхе-хе. Помню, помню те времена, кхе-кхе О-хо-хошеньки.. Да было время, как же, и Тею помним, и Луну...
Стартап Sunday Robotics создал домашнего робота Memo для помощи по хозяйству
32Влад32
02:49
Это ты скажешь зелененьким человечкам, когда они к тебе придут.
Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
32Влад32
02:45
Привези. Если пустят туда, а потом обратно. Ну и сразу запчастей прихвати, чтобы потом не искать долго.
Глава «АвтоВАЗа» допустил возможность новой индексации цен на автомобили Lada
elektrokat
02:44
Надо просто поднять цены
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
32Влад32
02:44
Что, еще не везде свет вырубили? Мы же точно знаем, что лучше всех делают авто на Украине.
Глава «АвтоВАЗа» допустил возможность новой индексации цен на автомобили Lada
Евгений Васютин
02:38
вы говорите странные вещи. Кому должна? Это коммерческое предприятие и товар выпускается по закону спроса и предложения, а не ваших хотелок
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
козлина
02:16
ржавый, текущий, гремящий оверпрайсовый продукт - только для совсем отбитых, остальным она даром не впёрлась
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter