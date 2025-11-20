«Новатэк» предоставляет скидки китайским клиентам

Компания «Новатэк» с августа предоставляет клиентам из Китая скидки на сжиженный природный газ (СПГ) российского происхождения, чтобы убедить их продолжать сотрудничество в условиях риска возможных санкций со стороны США и Европейского союза. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, с августа скидка на российский СПГ от «Новатэк» составляет от 30% до 40%. Поставки осуществляются в рамках проекта «Арктик СПГ-2», первая линия которого была запущена в 2023 году. Источники издания утверждают, что до того момента, пока не были введены скидки, российская компания не смогла продать ни одной партии. Снижение стоимости СПГ позволило компании выйти из «коммерческого тупика», угрожавшего проекту стоимостью 21 миллиард долларов.

Reuters акцентируют внимание на том, что США тяжело противостоять сотрудничеству России и Китая в энергетической отрасли, несмотря на стремления Вашингтона сократить доходы Москвы от экспорта своих энергоносителей. Американское правительство имеет трудные отношения с Китаем по вопросу торговли, поэтому какие-либо попытки оказать давление на Пекин подорвут запланированные попытки достичь со страной соглашения, предусматривающее импорт СПГ из США.