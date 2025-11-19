Сделка всё ещё находится в стадии разработки

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) обсуждает с Саудовской Аравией крупнейшую на Ближнем Востоке сделку в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), планируя продать ближневосточной стране сотни крупных дронов. Об этом изданию Breaking Defense рассказал президент GA-ASI Дэвид Александер в кулуарах международной выставки Dubai Airshow 2025.

Александер утверждает, что речь идёт о приобретении до 130 единиц ударно-разведывательных БПЛА MQ-9B. Помимо этого, теперь Саудовская Аравия готова рассмотреть приобретение у компании 200 единиц совместных боевых самолётов, разрабатываемых для Военно-воздушных сил США в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Дэвид Александер подчеркнул, что на данный момент сделка всё ещё находится в стадии разработки.

GA-ASI предлагают свой БПЛА Gambit в качестве основы для самолёта типа CCA, который будет производиться с учётом потребностей заказчика. Таким образом, Саудовская Аравия будет иметь дроны, отличающиеся от американской версии, но Эр-Рияд сможет внести свои поправки. Возможная сделка о продаже Gambit также будет включать локализацию производства.

Комментарий представителя GA-ASI прозвучал на фоне одобрения Дональдом Трампом сделки, предусматривающей продажу Саудовской Аравии истребителей пятого поколения F-35.