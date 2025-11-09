Lonvi Biosciences работает над препаратом на основе виноградных косточек

Издание The New York Times (NYT) в своём материале рассказало о запущенной в Китае программе, направленной на изучение старения организма и продление жизни. На фоне этой инициативы в стране появились лаборатории, которые разрабатывают так называемые «таблетки долголетия». Среди них – созданный в 2022 году стартап Lonvi Biosciences (город Шэньчжэнь), который считает, что сочетание здорового образа жизни с фармацевтическими препаратами позволяют добиться долголетия.

Компания работает над натуральным препаратом Procyanidin C1 (PCC1), в основу которого входят виноградные косточки. Выведенное соединение, как утверждается, селективно убивает стареющие клетки, укрепляя здоровые. По мнению представителей компании, препарат может помочь человеку продлить свою жизнь до 150 лет.

Lonvi Biosciences проводила испытания на мышах, которые получали PCC1, отметив увеличение продолжительности их жизни: в одном исследовании мыши жили на 9,4% дольше или на 64,2% с момента начала терапии. При этом следует понимать, что клинические испытания на мышах не всегда подтверждают успешный результат в случае проведения аналогичных исследований на человеке. Так, например, научный журнал Nature Metabolism оспаривает исследование PCC1, ставят под вопрос научный контроль исследования.

PCC1 является не единственной разработкой Lonvi Biosciences. Китайский стартап работает над рядом решений, имея чёткую цель по продлению жизни человека с помощью фармацевтических препаратов и здорового образа жизни.