Он предназначен для решения логистических задач с минимальным вмешательством человека

Компания Sener Aerospace & Defence в рамках проекта COMMANDS представила первый в мире автономный военный конвой, предназначенный для решения различных логистических задач без необходимости участия человека. Об этом сообщает издание Defence Blog со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Программа по разработке конвоя осуществляется при поддержке Европейского оборонного фонда. Демонстрация разработки перед высокопоставленными должностными лицами испанских вооружённых сил, а также представителей ряда европейских оборонных ведомств, является первым мероприятием для подтверждения начальных боевых возможностей – управление конвоем с ограниченным вмешательством человека.

Автономный конвой использует системы навигации и восприятия на базе искусственного интеллекта. Одной из ключевых его особенностей является поддержка функции «следуй за мной», которая предоставляет беспилотным транспортным средствам возможность повторять движения головного транспорта в колонне. Проект COMMANDS объединяет в себе различные европейские компании, которые планируют завершить разработки автономного конвоя без привлечения не европейских технологий.