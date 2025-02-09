В 2005 году Верховный лидер Ирана Али Хаменеи издал фетву (религиозный запрет) на разработку и производство оружия массового поражения, в частности ядерного. С тех пор Тегеран придерживается исключительно идеи «мирного атома», а также исключает возможность отмены фетвы, хотя теоретически иранское государство может за короткий срок обогатить уран до уровня, необходимого для создания атомной бомбы.

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) предложили Али Хаменеи отменить запрет на создание ядерного оружия. Они аргументируют это возвращением Дональда Трампа в Белый дом, считая, что у них осталась последняя возможность для того, чтобы получить ядерное оружие, пока не стало «слишком поздно».

Впрочем, как отмечает издание, это не первый случай, когда от иранского лидера требуют пересмотреть свою политику. Подобные призывы звучали в 2024 году от иранских депутатов, в частности от главы стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаля Харази.

Ранее Али Хаменеи указывал на бессмысленность переговоров с Соединёнными Штатами Америки. До этого американский президент Дональд Трамп не исключал возможность переговоров, чтобы заключить с Тегераном новое ядерное соглашение.