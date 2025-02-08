Он считает, что теоретические переговоры не приведут к решению проблем.

Недавно американский президент Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий меры по оказанию максимального давления на Иран. Тогда политик подчеркнул, что привержен к диалогу с иранскими властями и не желает прибегать к мерам из подписанного им указа, поскольку они слишком жёсткие в отношении Ирана. Он также сообщил о готовности подписать с Тегераном новое мирное атомное соглашение, которое позволит странам развиваться.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время своего выступления перед военным командованием заявил, что переговоры с Соединёнными Штатами Америки являются «неразумным шагом», который ни к чему не приведёт. Он отметил, что не стоит думать о возможности решить какие-либо проблемы путём переговоров с Вашингтоном. Более того, иранский лидер предупредил Соединённые Штаты Америки о том, что если они нарушат безопасность Ирана, то иранские власти ответят аналогичным образом.

Иранский президент Масуд Пезешкиан, в отличие от Али Хаменеи, неоднократно говорил о готовности Тегерана к переговорам с Вашингтоном. Такие заявление с его уст звучали ещё в осенью 2024 года. При этом пока что американская и иранская сторона не готовят совместную встречу.

Ранее Соединённые Штаты Америки и Израиль договорились совместно противостоять главной угрозе безопасности Ближнего Востока, которой они считают Иран.