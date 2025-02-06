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Nacvark
Трамп сообщил о готовности подписать с Ираном новую ядерную сделку
Прошлая была разорвана в 2018 году.

В 2015 году страны Запада, Китай и Иран достигли соглашения по иранской ядерной программе, которое предусматривало отказ Тегерана от разработки ядерного оружия в обмен на поэтапное снятие санкций. Уже в 2018 году тогдашний американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из сделки, обвинив иранскую сторону в несоблюдении соглашения, тем самым продолжив вводить санкции против Ирана.

В этот раз американский президент на своей странице в социальной сети Truth Social объявил, что желает, чтобы Иран был «великой и успешной страной», но только такой, которая не может иметь ядерного оружия. При этом он назвал слишком преувеличенной информацию о том, что Соединённые Штаты Америки и Израиль планируют «разнести вдребезги» Иран.

Трамп отметил, что предпочитает заключить ядерное мирное соглашение с Тегераном, которое позволит иранскому государству мирно расти и процветать. Он считает, что необходимо немедленно начать работу в этом направлении, устроив «большой праздник» на Ближнем Востоке после подписания соответствующего документа.

Ранее Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий меры максимального давления в отношении Ирана. Однако он подчеркнул, что надеется не прибегать к таким мерам, учитывая их вредность для Ирана.

#сша #иран #дональд трамп
Источник: truthsocial.com
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