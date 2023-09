Это не первая попытка украинских военных.

Аналитический центр Institute for the Study of War сообщает, что российские военные выражают своё беспокойство по поводу шагов украинских сил по форсированию Днепра в Херсонской области. Украинская армия активизировала на определённых участках дельты Днепра возле Антоновского моста свои попытки закрепиться на левом берегу.

Как утверждают аналитики, российские силы, вероятнее всего, не могут пресечь попытки украинцев форсировать Днепр, так как не имеют достаточной живой силы для защиты всех прибережных участков, особенно если учесть недавнюю передислокацию нескольких подразделений из Херсонской в Запорожскую область. К этому всему добавляют и дефицит артиллерийских снарядов, из-за которого российская армия не имеет пока что возможности выбить украинцев.

Никаких официальных подтверждений попыток по форсированию Днепра ни с украинской, ни с российской стороны пока что нет.

На протяжение 2023 года неоднократно сообщалось о попытках украинских сил форсировать Днепр, размещая небольшие группы войск в Херсонской области на левом берегу, которые в последствии не могли закрепиться из-за артиллерийского давления российской армии.