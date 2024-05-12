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Мое мнение о Star Wars Battlefront Classic Collection на PS5 (PushSquare)

Aspyr работает над обновлением каталога классических игр по вселенной “Звёздных войн”, которые относятся к золотому веку игровых IP. Коллекция Star Wars Battlefront Classic Collection является последним подобным релизом. К сожалению, это переиздание больше напоминает GTA, нежели Quake.
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В случае ремастера игр, получивших высокие оценки, качество продукта, как правило, варьируется между двумя крайностями. Существуют неудачные релизы, такие как Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, а также успешные и впечатляющие ремастеры, подобные тем, что были реализованы в Quake и Quake 2. Aspyr работает над обновлением каталога классических игр по вселенной “Звёздных войн”, которые относятся к золотому веку игровых IP. Коллекция Star Wars Battlefront Classic Collection является последним подобным релизом. К сожалению, это переиздание больше напоминает GTA, нежели Quake.

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Вы, безусловно, сталкивались с многочисленными публикациями, в которых выражается критика относительно состояния, в котором была выпущена данная коллекция. К сожалению, эти публикации содержат во многом обоснованную критику.

В коллекцию Battlefront вошли все игры, разработанные Pandemic Studios, а также были внесены некоторые менее значительные изменения, например, улучшение разрешения. Однако это нельзя назвать несущественным, поскольку ранее эксклюзивное дополнение для Xbox теперь доступно на всех платформах. Оно включает в себя несколько новых карт и возможность играть за персонажей Кита Фисто и Асажж Вентресс.

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Содержание, представленное в игре, вызывает восхищение. В Battlefront 1 доступны 17 карт и две кампании: Galactic Conquest и Battlefront 2. Восстановленное дополнение включает около 40 карт, часть из которых — космические карты, связанные с кампанией Rise of the Empire. В Battlefront 2 есть режим «Завоевание галактики» и популярная игра «Штурм героя», где все известные персонажи из фильмов могут сражаться друг с другом. В этом режиме участвуют все 19 героев, хотя раньше в него можно было играть только на наземной карте Татуина. В новой коллекции Hero Assault можно играть на всех наземных картах Battlefront 2, что является значительным преимуществом.

Также в коллекции присутствует возможность игры онлайн для 64 игроков, если удастся найти подходящего соперника. Изначально серверы были полностью недоступны, но ситуация улучшилась, и теперь действительно можно найти игру. Тем не менее, существует огромное количество проблем с игрой. Даже если удастся найти соперника, нет гарантии, что получится завершить матч, так как сбои и случайные ошибки встречаются во всех аспектах игры. Некоторые из этих ошибок носят чисто косметический характер, например, быстрое вращение камеры на тактической карте при наложении.

Проблемы, оказывающие влияние на игровой процесс, в частности прицеливание, вызывают серьёзную обеспокоенность. Нельзя точно установить причину, но следует отметить, что прицеливание в обеих играх оставляет желать лучшего. В кампаниях и автономных режимах система помощи при прицеливании функционирует более или менее аналогично тому, как это было при первоначальном запуске игр. Однако в онлайн-среде система наведения на цель, по всей видимости, отключена, что делает процесс прицеливания крайне сложным. Это исключает возможность ведения эффективной перестрелки один на один, поскольку игроки могут использовать отсутствие системы наведения на цель для уклонения от огня противника.

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Процесс выяснения отношений в игре не только утомителен, но и не оправдывает затраты времени. Целесообразнее сконцентрироваться на взаимодействии с теми игроками, чьи интересы лежат в иной плоскости. Наличие друзей может несколько облегчить ситуацию, однако в игре отсутствует система организации совместных игровых сессий. Вместо того чтобы приглашать друзей в лобби и выбирать карту, игрокам приходится одновременно подключаться к одному серверу и надеяться на успешное соединение. Безусловно, совместная игра остаётся возможной, однако все эти дополнительные шаги были решены игровой индустрией много лет назад. Чем обусловлен такой регресс?

Несмотря на общее негативное впечатление, можно выделить ряд положительных аспектов, хотя большинство из них относится к играм, выпущенным в начале нулевых. Уровни, за исключением некоторых карт, в целом выполнены качественно и позволяют игроку посетить множество известных локаций франшизы.

Особенно хочется отметить кампанию в Battlefront 2, следующую за историей 501-го легиона, которая демонстрирует сохранение значительной части оригинальной магии, присущей играм многолетней давности. Закадровый голос в игре заслуживает отдельного внимания: он великолепен как в шутливых моментах, так и в моменты повествования Темуэры Моррисона о кампании Battlefront 2.

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Однако вновь дают о себе знать технические проблемы. Иногда видеоролики не запускаются или исчезают сразу после старта. Материал, отснятый с переработанной плёнки, воспроизводится с критически низкой частотой кадров. Также возникают определенные проблемы со звуком, с которыми игроки по неизвестной причине сталкивались только в автономном режиме. Часть из них представляет собой незначительные неудобства, например, незначительное изменение звуковых сигналов при загрузке карты, в то время как другие оказали существенное влияние на процесс игры.

В связи с наличием серьезной проблемы со звуком, использование наушников было невозможным, поскольку во время боя через нерегулярные интервалы возникали крайне громкие звуки, напоминающие внезапный испуг. Уровень громкости этих звуков был чрезвычайно высоким и очевидно не являлся частью игрового процесса, что вынуждало прибегать к использованию звука с телевизора, когда это было возможно. Данный факт не мог быть изменен, однако общий уровень шума был бы более комфортным при иных обстоятельствах.

До настоящего момента компания Aspyr успешно выполняла задачу по переносу игр серии «Звёздные войны», заслужив похвалу за свою работу. Однако выпуск коллекции Star Wars: Battlefront Classic стал серьезной ошибкой, бросающей тень на репутацию компании. Эти две игры являются одними из самых любимых и предлагают одни из лучших впечатлений от вселенной «Звёздных войн». Выпуск этих ремастеров в текущем состоянии вызывает серьёзные опасения. Однако многих успокаивает тот факт, что большинство проблем должно быть решено в будущем.

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