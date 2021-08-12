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Способы заработать на Binance и как получать прибыль без больших рисков

Разберём самую крупную в мире биржу Binance и какие способы для заработка там есть
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Если вы уже слышали про Binance, то вы наверное уже понимаете, что эта самая крупная биржа в мире, которая предоставляет своим клиентам не только возможность покупки крипты / трейдинга. Она сразу представляет вам возможность покупать криптовалюту, трейдить с плечом (до 125X), вкладывать свои деньги и т.д. 

В этой статье мы разберём основные функции биржи и функционал со стабильным увеличением своего портфеля без рисков потери крипты.

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Покупка криптовалюты

Самое главное - это конечно же покупка криптовалюты, вы можете покупать крипту как у пользователей биржи, так и у самой биржи с комиссией (1 - 4%). Биржа предоставляет довольно маленькую комиссию для своих пользователей с учётом ещё и скидки на комиссии внутри системы при помощи реферальных бонусов, которые мы тоже рассмотрим. Купить можно довольно быстро даже без KYC подтверждения у биржи и с KYC для покупок на P2P.

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Этот способ больше подходит для покупок крипты на долгий срок для инвесторов, которые наращивают свой портфель ценными активами.

Маржа: кросс(3X) и изолированная(10X)

Предназначены для торговли криптовалютой с торговыми плечами в 3X и 10X. Их разница в том, что кросс имеет общий кошелёк для торговли, а в изолированной ваш кошелёк поделён на торговые пары (BTC/USDT...).

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Это уже заработок с большими рисками и предназначен он для профессионалов, поэтому нужно быть крайне осторожным.

Комиссия на трейдинг рассчитывается почасово. В час - 0.09% / В день - 2.16%(VIP 0)

Binance Futures

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Binance Futures - раздел со всеми инструментами для настоящих профи в трейдинге с торговым плечом до 125X. Крайне не рекомендуется торговать здесь, если вы не разбираетесь в этом и хотите лёгких денег, так как тут можно потерять все деньги.

Комиссии тут больше, чем на маржевой торговле, поэтому нужно отдельно читать про комиссии для ваших фьючерс трейдов.

Binance Earn

Теперь же мы переходим к более безопасным видам заработка, но которые могут принести вам в разы меньше профита. Меньше риска = Меньше профита.

Первый из таких видов заработка на Binance - Binance Earn. Тут вы можете делать вклады в криптовалюту, как в обычных банках под годовые. Простой способ быстро положить деньги и начать зарабатывать.

Есть два основных вида вкладов

  • Фиксированный вклад. Вы вкладываете крипту на определённый срок и не можете взять эти деньги до истечения времени. (высокие проценты)
  • Гибкий вклад. Вы вкладываете крипту на неопределённый срок и можете забрать деньги в любой момент. (низкие проценты)

Binance Savings

Binance Savings - работает примерно так же как и Binance Earn. Разница только в процентах и в том что Savings - более сложный инструмент для заработка. А так суть примерно такая же: вы даёте в долг свои активы.

Кроме этого не смотрите на монеты с большими процентами, или же будьте крайне осторожны, так как большие проценты означают больший спрос на крипту на рынке, который не удовлетворяется, следовательно этому есть причины. Поэтому люди скорее всего понимают, что данный актив не надёжен и не покупают его. Или часто большие проценты связаны с раскруткой новых монет.

Binance Staking

Binance Staking - это система для стекинга криптовалют, имеет больший процент, но риски с датой стекинга, так как его могут постоянно переносить, но если вы - долгосрочный инвестор - и ваши монеты просто так лежат, то будет лучше всего положить их именно сюда.

Чтобы вы не искали, что такое стекинг:

Стекинг — это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты на алгоритме Proof of Stake и обеспечивают работоспособность блокчейна. За это держатели цифровых монет получают вознаграждение. Другими словами, вы поддерживаете работу крипты, когда, например, разработчики совершают глобальные изменения по сети. Пример: стекинг эфира, к выходу Ethreum 2.0.

Launchpad

Раздел для поддержки запуска новых монет. Этот вид заработка тоже очень опасный, так как есть возможность провала проекта и потери ваших активов, но при этом и шанс заработать тоже большой при удачном запуске проекта и роста его цены.

Поэтому лучше ознакомиться с монетой, чем сразу же увидев большие процента вкладывать туда все деньги.

Binance Liquid Swap

Liquid Swap - Система для размещения монетных пар на пулах, для получения выгоды и помощи пулам.

Хорошие проценты на размещение, но перед началом нужно будет посмотреть руководство и узнать о возможных рисках. 

Реферальные ссылки

Самая безопасная система для заработка - реферальная программа Binance. Вы можете рекомендовать Binance своим друзьям, делясь с ними своей реферальной ссылкой, с которой и вы и они получат выгоду, а именно вычет процентов из комиссии. Кроме друзей вы можете делиться ею в соц. сетях, очень яркий пример - видео на YouTube, или например в вашем блоге.

Поэтому если хотите получить (-10% комиссии ко всем вашим трейдам) - https://accounts.binance.com/ru/register?ref=T3OOD0H3

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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KingWhiteRobar
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Очень годная статья. Ничего лишнего, только то что нужно.
Способы заработать на Binance и как получать прибыль без больших рисков
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