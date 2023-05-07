Вторая казнь Noctua
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Некоторое время назад на нашем портале вышло несколько материалов
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которые вызвали неоднозначную реакцию у некоторой части нашей аудитории. И вот несколько часов назад на одном всем известном, но при этом никем не упоминаемом портале появились ссылки на две части, а также материалы тестирования суперкулеров от канадского канала Hardware Canucks.
В целом результаты канадцев почти один в один совпадают с результатами...недавно опубликованных материалов.
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Обратите внимание на данную таблицу частот от канадцев - по максимальной частоте процессора кулер за 40$ (Frost Spirit 140) обходит кулер за 110$ (NH-D15). Вроде бы и немного, но с учетом разницы в цене это "немного" как восхождение на гильотину.
Также глядя на эту табличку вы сможете лучше понять мое "неприятие" продукции ID-Cooling.
Делая тесты на АМ4 (Р7-3700/Р7-5800Х) я отмечал, что с кулерами Ноктуа буст у процессора в нагрузке куда скромнее, чем с кулерами Термалрайт.
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Но большинство, как всегда, интересует только разница в градусах между участниками.
Также некоторые удивлялись провальным результатам некоторых моделей :
Синим цветом выделены тепловые трубки, которые меньше всего участвуют в теплообмене, а следовательно идет снижение эффективности охлаждения. Подобный эффект я впервые наблюдал на IH-4500+ (но уАйсХаммера еще присутствует плохая пропайка основания).
Да, главное не количество теплотрубок, а их правильная компоновка и укладка в основании.
По результатам тестирования лучшим кулером был признан... 40-долларовый Фрост Спирит 140.
Пишите в комментариях, ЧТО вы думаете по этому поводу.
А также какой из материалов стоит выпускать следующим:
Сводное тестирование 5-трубочных кулеров или "Убийцы Суперкулеров".
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