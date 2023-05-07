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Вторая казнь Noctua

Сегодня мы снова поговорим о суперкулерах и их результатах. Точнее речь пойдет о результатах тестирования одного канадского канала...
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   Некоторое время назад на нашем портале вышло несколько материалов 

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которые вызвали неоднозначную реакцию у некоторой части нашей аудитории. И вот несколько часов назад на одном всем известном, но при этом никем не упоминаемом портале появились ссылки на две части, а также материалы тестирования суперкулеров от канадского канала Hardware Canucks.

   В целом результаты канадцев почти один в один совпадают с результатами...недавно опубликованных материалов.

Максимально стабильная частота 13900К с разными кулерами

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 Обратите внимание на данную таблицу частот от канадцев - по максимальной частоте процессора кулер за 40$ (Frost Spirit 140) обходит кулер за 110$ (NH-D15). Вроде бы и немного, но с учетом разницы в цене это "немного" как восхождение на гильотину. 

Также глядя на эту табличку вы сможете лучше понять мое "неприятие" продукции ID-Cooling.

Делая тесты на АМ4 (Р7-3700/Р7-5800Х) я отмечал, что с кулерами Ноктуа буст у процессора в нагрузке куда скромнее, чем с кулерами Термалрайт.

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Но большинство, как всегда, интересует только разница в градусах между участниками.

Также некоторые удивлялись провальным результатам некоторых моделей :

  Синим цветом выделены тепловые трубки, которые меньше всего участвуют в теплообмене, а следовательно идет снижение эффективности охлаждения. Подобный эффект я впервые наблюдал на IH-4500+ (но уАйсХаммера еще присутствует плохая пропайка основания).

Да, главное не количество теплотрубок, а их правильная компоновка и укладка в основании.

По результатам тестирования лучшим кулером был признан... 40-долларовый Фрост Спирит 140.

Пишите в комментариях, ЧТО вы думаете по этому поводу.

А также какой из материалов стоит выпускать следующим:

Сводное тестирование 5-трубочных кулеров или "Убийцы Суперкулеров".


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