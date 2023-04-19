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Проблема с охлаждением остро встала с момента выхода процессоров поколения Zen2. Вот только дело в том, что на планете все еще существуют люди, отрицающие законы физики и продолжающие жить в своем манямирке. Именно о таких мы и поговорим в первой части.

Несколько дней назад на Главной вышла статья Последний Суперкулер - король может быть только один , результаты которой неплохо так подожгли топливо в реактивной камере у фанатиков Ноктуа :

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну что ж, давайте выполним роль Пирацетама для первого пациента :

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У Китгуру тоже тест вышел "неправильным" - вони в комментах от Ноктуафилов было столько, что костюм химзащиты и огнеметы не спасали - шутка ли, Д15 в одинаковых условиях слила 20-му Залману 10°C! Даже после того, как производитель поставил специально оптимизированную версию (а именно ее результаты на скрине) - она смогла отыграть только 3°C! Пуканов тогда знатно погорело - ведь нет никого лучше Нокты!!!! Да как ты посмел!!!!

Примерно так выглядели фанаты Ноктуа в комментариях на тот момент. Да и сейчас тоже.

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О, я еще и не так смею.

NH-D15,2xNF-A15 1600rpm

Silver Arrow IB-E Extreme, 1хNF-A15 1200rpm

SA IB-E Extreme,1xTY-143 2500rpm

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Обратите внимание на разницу в производительности. Надеюсь вы приняли Гастал и Эспумизан. Noctua с родными вентиляторами даже меньшую частоту держит - вот так сюрприз ! ( но не для нашей Конференции).

NH-D15,2xNF-A15 1600rpm

NH-D15,1xTY-143 1600rpm

SA IB-E Extreme, 1xTY-143 2500rpm/1600rpm

Ну и кто фуфел ? Может быть Ноктуа стоить вложить те деньги, что она тратит на подкуп изданий и блогеров в проектирование и НИОКР ? Да-да, я намекаю на те самые "медальки". Как это "лучший суперкулер современности" на протяжении последних 4-5 лет сливает в независимых тестах всем подряд ? Ну-ка, ну-ка - объясните дедушке Лешему - как это такое возможно... Только учтите, что никто из производителей ничего мне не присылал - все мои 80+ кулеров приобретены мной за мои личные наличные.

А где на скринах видно, что это "бенч" ?

Даже в описании указана непосредственно локация игры и... настройка плотности Толпы. Но если вы привыкли к тестам с Толпой на Низкой/Средней плотности - это ваши проблемы.

Какова разница по температурам между "толпой Высокой плотности" и "толпой Средней плотности" ? На Райзен 7-5800Х эта разница в 10-12°C, на 12700К - 5-7°C. Прежде чем предъявлять "претензии" рекомендуется вдумчивое курение мануалов - т.е. изучение какие настройки на что влияют (большинство игроков вообще этого не знают и ставят их от балды).

П.С. Большинство "блогеров" делают тесты в движении на драндулетах, которые куда как меньше греют процессор, чем большая толпа (которую надо просчитывать).

Сделать более-менее вменяемый ролик с нормальным звуком и монтажем - 25-40 тысяч рублей

Желающие могут проспонсировать :) Не забывайте про Первое Правило Бизнеса - "Любой каприз за ваши деньги".

"Стоковый" - это всегда был "идущий в комплекте", а вот "единый для всех" - это Эталонный. Не путайте теплое с протухшим. А теперь ради шутки - посчитайте в какие шекели вам встанет покупка кулера Ноктуа + замена его вентиляторов. Не лучше ли сходить в ресторан с красивой спутницей ?

Ну, как вам ? Д15 точно в х3 раза производительнее Фрост Спирита ? Или в х2 раза производительнее Стрелы ? Обратите внимание, что Термалрайты гребут, как горячие пирожки. С чего бы это ?

Многие из вас уже наверное слышали новость про то КАК NH-U14S DX-4677 отвел от W9-3495X целых 700Вт тепловой энергии!!! Вот только почему на платформе TR4, у которой так же большой кристалл кулеры Ноктуа не блещут ? А если нужно отвести 200+Вт тепла от кристалла на 7/10нм, то тут все - "наших полномочиев не хватает". Т.е. кулеры Ноктуа - только для процессоров с большими кристаллами (если верить представителю кампании в комментариях к короткому видео). Что уже наводит нас на соответствующие размышления, ведь большинство процессоров становится все меньше по техпроцессу и по площади кристалла + тепловой поток уплотняется. А следовательно и эффективность продукции от Ноктуа будет резко падать.

П.С. Знаете что общего между новыми видеокартами(RTX4000/RX7000) и кулерами Ноктуа ? Что в АМД/Нвидиа, что в Ноктуа считают, что за прирост производительности нужно щедро платить. Но так не считают в таких старых компаниях как Залман и Термалрайт.

На фотоснимке выше представлен лучший кулер в категории 30-40$, при этом способный отвесить смачного пендаля конкурентам из категории 70-100$.

А зачем нам нужен кулер, который в 3-6 раз дороже оппонента + обладает худшей производительностью ? Хотя и на такой продукт найдутся свои "ценители".

Ну и последний аргумент с нашей Конференции из темы про кулеры Ноктуа :

Забудьте про 6 лет гарантии (максимум 1 год) и все аксессуары к новым сокетам вы будете покупать сами. За свой счет. Халява закончилась.

"Выбирайте с умом, но голосуйте кошельком"

П.П.С. Попробуйте угадать в комментариях кулер КАКОЙ марки стоит на моих актуальных системах.

Подсказка - эта марка на текущий момент не существует :)