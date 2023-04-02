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Сегодня мы проведем сравнение самых производительных кулеров среди систем воздушного охлаждения. Не будет никаких распаковок, обзоров - на всех участников они есть в Сети, только тесты. Не все из них будут новинками, но это и к лучшему - можно отследить прогресс между новичками и "старой гвардией".

Список участников будет весьма скромный :

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Jonsbo HX7280 ("Черный китаец")

Совсем недавно на данный кулер выходил обзор на платформе АМ4. Это первая попытка Jonsbo войти в Высшую Лигу.

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В целом отпечаток на Интел получился хорошим.

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Ice Hammer IH-Thor (Тор)

Один из ветеранов воздушного охлаждения, вышедший на рынок в 2011г. Сейчас - раритет.

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Отпечаток - "могло быть и лучше".

Phanteks PH-TC14PE

"Лучший воздушный кулер" по версии многих профильных ресурсов. Ну что ж, посмотрим КАК он сегодня выступит.

Отпечаток очень хороший.





Zalman CNPS20X

Так как у родных вентиляторов сломались пластиковые петли, то пришлось срочно искать замену. Да, глаза вас не подводят - именно с них в Залман и рисовали АРГБ-вентиляторы для CNPS17X/CNPS20X.

Отпечаток получился весьма неплохим

Noctua NH-D14

Еще один старичок у нас на тестировании - модель 2009г.

Noctua NH-D15

Многие блогеры и тестировщики считают данную модель "эталоном" среди всех систем воздушного охлаждения. Ну что ж, посмотрим какие результаты нам покажет сегодня этот "эталон".





Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme ("Стрела")

Предпоследняя модель в легендарной линейке флагманских кулеров компании Термалрайт.





Themalright Frost Commander 140 ("Дед Мороз")

Один из 2-х бюджетных суперкулеров от компании Термалрайт. Ранее мы выпускали обзор на данный кулер на платформе АМ4.

Качество отпечатка на Интел лучше, чем на платформе АМД.





Thermalright Frost Spirit 140 ("Снегурочка")

Второй бюджетный суперкулер от Термалрайт. Обзор на эту модель мы выпускали год назад.

В качестве универсального бэкплэйта ( и не только ) использовался набор Deepcool EM072-MKNNIN-G-1.





Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, Thermalright Frost Spirit 140, Thermalright Frost Commander 140, IceHammer IH-Thor, Jonsbo HX7280, Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14, Noctua NH-D15, Zalman CNPS20X.

Мониторинг

HWiNFO64 7.36-4960

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в двух вариантах - с активным AVX: на 1200об/мин и минимально возможных.

Участники, удачно прошедшие первый этап также проходили тестирование в Small FFTs (AVX+AVX2) - на максимальных оборотах (чтобы выявить их предел).

Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин), как с трассировкой на "Впечатляюще", таки без нее. Плотность толпы - Высокая.

Тестирование специально проходило при фиксированных 1200 об/мин - для Тора, Д14 это предел работы их вентиляторов. К тому же что это за "суперкулер", если он не справляется с охлаждением предтопового процессора в Прайм95 в режиме 900-1200 об/мин ? Зачем нужен этот кусок алюминия ?

Результаты тестирования

Prime95

Все таки "Черному Китайцу" еще очень рано в Высшую Лигу - тротлинг на первой же минуте теста это рекорд!

Но его успех повторил "лучший воздушный суперкулер". Мдааа... Кто же дойдет живым до финала ?

А вот старичок Тор держится молодцом, особенно учитывая, что ему как-никак уже 12 лет...

А вот старушка Д14 все таки сдалась, под самый конец теста...

Не самый впечатляющий результат для "Легендарного эталонного суперкулера всех времен".

Про 20-й Залман можно сказать одно - подбор вентиляторов решает. Если немного заморочиться, то из этого радиатора можно выжать еще чуть-чуть Ватт и скинуть еще несколько градусов с процессора.

Неплохой результат для 5-ти трубочника, не так ли ? "Дедушка" неплохо "отморозил".

А вот это - результат "Снегурочки". Как видите разница между Frost Commander-ом и Frost Spirit-ом настолько мизерна, что я теперь понимаю, почему на Али была приписка у Frost Commander 140 - "не для продажи в РФ".

И "старушка" Стрела. Кто-то скажет, что результат "так себе, но не судите по среднему, судите по максимальному.

"Подержите мои вентиляторы" - сказала Стрела и в очередной раз отправила на свалку несколько "общепризнанных эталонов".

Киберпанк 2077

IceHammer IH-THOR 900об/мин

IceHammer IH-THOR 900об/мин RTX On

Jonsbo HX7280 900об/мин

Jonsbo HX7280 900об/мин, RTX On

Noctua NH-D14 900об/мин

Noctua NH-D14 900об/мин, RTX On

Noctua NH-D15 900б/мин

Noctua NH-D15 900об/мин, RTX On

С активной трассировкой на Д15 температуры процессора доходили до "скромных" 68°C в пике нагрузки. Но кнопкой поймать не удалось :)

Phanteks PH-TC14PE 900об/мин

Phanteks PH-TC14PE 900об/мин, RTX On

Thermalright Frost Commander 140 900об/мин

Thermalright Frost Commander 140 900об/мин, RTX On

Thermalright Frost Spirit 140 900об/мин

Thermalright Frost Spirit 140 900об/мин, RTX On

Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme 900об/мин

Zalman CNPS20X 900об/мин

Zalman CNPS20X 900об/мин, RTX On

Хм... надо же как интересно получилось... В лидерах - Термалрайт и Залман. Канувший в Лету бюджетный Ледяной Молот - не в счет. А вот остальные участники серьезно разочаровали.

Итоги

Noctua - на текущий момент покупка продукции австрийской фирмы и по текущим ценам (10000-26000р за D15S) - бессмысленная трата денег. Кулер морально устарел и требует серьезной переработки. В первую очередь - замены теплотрубок на более производительные.

Phanteks - когда я брал на Али "Снегурочку" (Frost Spirit 140) год назад для обзора, то китайцы продавали TC14PE с хорошей скидкой - кулер можно было взять за 3200-3500р. И по результатам текущего замера вам понятна акция той распродажи. Для платформ Интел 1700/ АМ5 кулер морально устарел.

Zalman - корейцы еще не разучились удивлять. 20Х хорошо себя показал в тестах на АМ4, а после подборки вентиляторов вполне способен показать хорошие результаты с процессорами Интел 13-го поколения. Правда у кулера не самая удобная установка.

Jonsbo - "Учиться, учиться и еще раз учиться". Точнее работать над ошибками. Но данная фирма сделал неплохую заявку и если они не опустят руки, то возможно мы увидим в ближайшем будущем что-то весьма интересное.

IceHammer - несмотря на то, что фирма больше не существует, сегодня мы лишний раз убедились, что можно делать отличные кулеры за разумные деньги.

Thermalright - вместо перекраски своих моделей и выпуска различных прибамбасов (не будем показывать пальцем) фирма решила пойти по пути эволюции - начав с выпуска и внедрения новых теплотрубок. Результат этой работы вы могли видеть сегодня.

Frost Spirit vs Frost Commander

Очень часто слышу на Конференции вопрос - какова разница между этими двумя кулерами. И как вы могли заметить сегодня, разница на уровне погрешности. Frost Spirit берет технологичностью - более эффективными теплотрубками и несмотря на то, что у него их "всего-лишь 4", не уступает своему собрату с 5-тью, хотя разница должна быть куда более весомой, чем +/- 1-2С и 2Вт. Таков результат "эволюции".





Если вы не согласны с результатами замеров - обязательно напишите об этом в комментариях.