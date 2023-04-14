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Введение

Участники тестирования

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

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Сегодня вас ждет продолжение материала Последний Суперкулер - король может быть только один - тестирование компактных двубашенных кулеров со 120мм вентиляторами, а заодно и выберем лучшую "Гарпию", пардон, я хотел сказать "Королеву воздушного охлаждения".

Участники тестирования

Итак в тестировании сегодня принимают участие следующие модели :

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Deepcool AK620

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Некоторые обзорщики его называют "лучшим компактным суперкулером", но при тестировании на платформе АМ4 он показал удручающие результаты (поэтому я их и не публиковал). Посмотрим как он выступит сегодня. Отличается шумными вентиляторами.

Отпечаток - "мог бы быть и получше". На снимке ясно видно точка контакта - в самом центре, там где острие конуса.

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ID-Cooling SE-207-XT Advanced

Кулер эконом-класса от ID-Cooling. Что означает свечение данного диода вам скажут опытные пользователи в комментариях.

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Отпечаток - достаточно равномерный по всей площади.

PCCooler G6 Black "Завоеватель"

Как и модель от ID-Cooling, отличается ревущими вентиляторами. На старте продаж цена этой модели достигала 4800р, сейчас - 2600р. Производитель понимал, что не выдержит конкуренцию с FrostSpirit 140. То, что перед вами кулер ультра-эконом класса вы поймете сразу, только взяв его в руки (лучше бы его не красили такой позорной краской).

Несмотря на ровность основания, зазоры между теплотрубками больше, чем у старика CNPS12X Extreme.

Phanteks PH-TC14S

Эта модель кулера для mini-ITX платформы куда более редкая, чем радужный единорог. Автор добавил его чисто из интереса - потянет ли. Забегая наперед скажу - без косяков не обошлось :)

Отпечаток почти идеальный. А вот на платформе АМ4 - абсолютно ровный.

Scythe Fuma 2

Еще один легендарный кулер для mini-ITX, но на сей раз от японской кампании.

Новое японское качество - у Фумы2 знатный горб.

SilverStone Hydrogon D120 ARGB

Третья модель для mini-ITX, но на сей раз от фирмы SilverStone. Вентиляторы с модной фичей.

Отпечаток на удивление хороший, хотя на АМ4 мы видели небольшой горб.

Thermalright Peerless Assassin 120

Достаточно популярный кулер в ценовой категории 2600-3800руб, при цене выше лучше приобрести более старшую модель.

Отпечаток почти идеальный





Thermalright Phantom Spirit 120 SE ("Баньши")

Обновленный и модернизированный Peerless Assassin 120 - это если в двух словах. Но при этом куда более компактный.

Отпечаток очень хороший, почти идеальный.





Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Deepcool AK620, ID-Cooling SE-207-XT Advanced, PCCooler G6, Phanteks PH-TC14S, Scythe Fuma 2, SilverStone Hydrogon D120 ARGB, Thermalright Peerless Assassin 120, Thermalright Phantom Spirit 120SE.

Мониторинг

HWiNFO64 7.36-4960

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось - с активным AVX: на максимальных, 1200об/мин и минимально возможных.

Участники, удачно прошедшие первый этап также проходили тестирование в Small FFTs (AVX+AVX2) - на максимальных оборотах (чтобы выявить их предел).

Cinebench R23 : режим Thermal Throtling (10min) - на максимальных, 1200об/мин, 900об/мин и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин), как с трассировкой на "Впечатляюще", так и без нее. Плотность толпы - Высокая.

Тестирование при фиксированных 1200 об/мин - обязательно для всех, чтобы выявить их эффективность в "относительно тихом режиме". К тому же что это за "компактный суперкулер", если он не справляется с охлаждением предтопового процессора в Прайм95 в режиме 900-1200 об/мин ? Зачем нужен этот кусок алюминия ?

Результаты тестирования

Prime95

AK620 2000rpm AK620 1600rpm

SE-207-XT Advanced 1800rpm

SE-207-XT Advanced 1200rpm

PCCooler G6 1600rpm

PCCooler G6 1200rpm

PH-TC14S 1700rpm

Scythe Fuma 2 1200rpm

SilverStone Hydrogon D120 ARGB 1900rpm

Thermalright Peerless Assassin 120 1500rpm

Thermalright Peerless Assassin 120 1200rpm

Thermalright Phantom Spirit 120SE 1500rpm

Thermalright Phantom Spirit 120SE 1200rpm

Thermalright Frost Spirit 140 1200rpm

Антиресная получилась картина, не правда ли ? То есть из всех участников с Праймом95 на 1200об/мин "успешно", если так можно сказать, справилась только одна модель - "Баньши" (TR Phantom Spirit 120SE).

Ну как, "не сильно хуже" ? Всего-лишь 100°C и тротлинг в Прайм95 на 1200об/мин, против 92С у Frost Spirit 140/Frost Commander 140. "Всего-лишь" 8°С разницы :)

Cinebench R23

Надо же как интересно получилось... Две самых производительных модели - это SE-207-XT Advanced и Phantom Spirit 120 SE. А некоторые горе-комментаторы из ДНС-клуба еще предъявляли претензии : "Ты не любишь РА120!" АК620 откровенно разочаровал...

"Не следуй моде - создавай ее!" - одна блондинка из Кракова...





Cyberpunk 2077 Deepcool AK620 900rpm

Deepcool AK620 900rpm RTX On

ID-Cooling SE-207-XT Advanced 900rpm

ID-Cooling SE-207-XT Advanced 900rpm RTX On

PCCooler G6 900rpm

PCCooler G6 900rpm RTX On

Scythe Fuma2 900rpm

Scythe Fuma2 900rpm RTX On

SilverStone Hydrogon D120 ARGB 900rpm

SilverStone Hydrogon D120 ARGB 900rpm RTX On

Thermalright Peerless Assassin 120 900rpm

Thermalright Peerless Assassin 120 900rpm RTX On

Thermalright Phantom Spirit 120SE 900rpm

Thermalright Phantom Spirit 120SE 900rpm RTX On

Вот как-то вот так...Больше всех удивил "малыш Фантекс" - имея никакой радиатор он показал неплохие результаты в игре.

Здесь 3300Х охлаждался также "тонким Фантексом" - как видите результат неплохой (правда БИОС у X570A-Pro был сырой на тот момент).

Итоги

На самом деле вышло очень даже интересно.

Из кулеров для mini-ITX наибольшим потенциалом обладает Fuma 2. Почему не модели от Сильверстоун или Фантекс ? Эти "ребята" редки, как единороги на нашем рынке, но для своих характеристик показывают впечатляющие результаты, особенно на платформе АМД. Правда цена на них неадекватная.

Кулеры ID-Cooling/PCColer/Deepcool - не самые лучшие приобретения, если исходить из Цена / Качество / Производительность. Больше всего меня удивила "скидка" на G6 - с 4900руб на старте продаж до демократичных 2600-2800 на текущий момент. Но также эту троицу объединяет кое-что общее - очень шумные вентиляторы.

По поводу АК620 - если это брак, то я даже и не знаю что думать. Точнее знаю, но не буду это озвучивать (вы и сами можете написать это в комментариях).

Термалрайт - меньше чем за полтора года, после выхода модели РА120, компания выпустила более эффективную модель - PS120 SE. Это говорит только об одном - "погода" на процессорном рынке меняется очень быстро и то, что было эффективно еще вчера, очень легко может стать "бруском алюминия" сегодня. При текущем положении дел "почивать на лаврах" не получится (автор ни на что не намекает).

Не забывайте делиться своим опытом эксплуатации компактных двубашенных кулеров в комментариях.

С 12 Апреля



