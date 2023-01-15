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ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD

Сегодня мы рассмотрим причины против приобретения видеокарт от АМД. И поверьте - некоторым "причинам" уже более 20 лет.
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На правах оффтопа

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   В одной, совсем недавно выпущенной заметке - Прощай АМД - здравствуй Интел был вопрос о том, какие игры стоит добавить для тестирования процессоров. Но наши "красные соседки" все перевернули с ног на голову (что уже давно не удивляет). 

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   Я бы не назвал 12700К "Аццкой грелкой", скорее это процессоры АМД - "плазменные горелки", но зато на нем будет лучше видна разница между новыми и старыми кулерами и особенно - с разным количеством теплотрубок ( и их положением).

  Мой ПК на Р4 Прескотт все еще в строю :) И он не так уж и сильно греется - не более 40-45С в играх. Все зависит от того, чем его охлаждать. Кстати, при установке таких древних игр, как Меч и Магия 6 : Мандат Рая, Меч и Магия 7 : Сила и Честь и Меч и Магия 8 : Эра Разрушителя , при проверке системы на совместимость 4790К опознается игрой как...Pentium-VI. А Райзен 7-2700Х опознавался как...Атлон.

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  Специально для РадиоГуся и прочих "красных кисок" - я параллельно использую АМД / Интел /Нвидиа уже лет 30. Но предпочитаю в качестве рабочей/домашней связки Интел+Нвидиа. Думаю это понятно из моего опыта общения с железом.

 В этой небольшой заметке, ты и прочие нефанаты могут ознакомится с железом, что я пользую по сей день. А вот потом, можешь уже крякать про "нытье". Да, мне есть что с чем сравнивать. Мнение об АМ4 за прошедшие 5 лет у меня уже сложилось (не самое лучшее). АМ5 рискует повторить судьбу АМ4. Вам нравится киберсекс с АМД ? Это ваш личный выбор, но не навязывайте его другим - пусть сами выбирают ЧТО им ближе.

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Идейным вдохновителем данного выпуска выступает "Пожарно-Технический Сервис"

А теперь от присказки переходим к нашим причинам.

Причина №1 : Паршивое качество системы охлаждения

И нет, это далеко не мои фантазии. На самом деле этой проблеме уже более 15 лет. И АМД ничего не делает для ее исправления.

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  Это система охлаждения от HD5850 - видите небольшие рыжие пятачки по всему телосъемнику ? и даже в области коричневого ромба (отпечаток кристалла ГПУ) - в этой области контакт просто отвратительный, как бы вы не затягивали. Качество самой теплосъемной пластины - низкое. Средняя температура в/к в играх с такой СО - 75-82С. И да, это с СО на 3-х теплотрубках и с большим 100мм вентилятором. К слову старушка 8800GTX после пересборки и подгонки прокладок не греется в играх выше 56-65С. Видеокарта на чипе G80! Которая на момент релиза грелась в среднем под 85-90С!

8800GTX слева, справа - 8800GTS

И это видеокарта, у которой в охлаждении всего-лишь одна теплотрубка!

А вот это уже HD6850. Но проблемы все те же - паршивое охлаждение и низкое качество системы охлаждения. Теплосъемник пришлось потом "немношка шлифануть", что вкупе со сменой термопасты на Gelid GC-Extreme дало снижение температур с 85 до 60С. Да, это со стоковой системой охлаждения. "Всего-лишь" -25С.

Но если вы думаете, что АМД косячила только в бюджетном и среднем сегментах - увы это далеко не так :

Мда...косяк с системой охлаждения двуголовых видеокарт, т.е. супертопов! Ну никогда такого не было, и вот опьять...

По ссылке вы можете ознакомиться с трудами товарища Dart-S, у которого я позаимствовал пару скринов. А ведь двухчиповые видеокарты это почти штучный товар по бросовой цене - от 1500 до 4000$. И таки да, АМД косячила там еще 10-15 лет назад.

Потом были проблемы с теплосъемниками у видеокарт семейства Fury - он не учитывал особенности гибридного кристалла, а точнее разницу в высоте ГПУ и НВМ памяти, из-за чего память жутко грелась и видеокарты тротлили.

И вот сейчас АМД выпускает RX7000 которым... недолили охлаждающей жидкости в систему охлаждения. И не только - пересборка системы охлаждения и замена термоинтерфейса/ прокладок в части случаев решала проблему жуткого перегрева. Ну что тут можно сказать - "Высокие традиции АМД соблюдены!"

Проблеме, напоминаю, уже 15+ лет и фиксить ее корпорация не собирается. И не просто не собирается :

"115С для видеочипа - это норма!" - Лиза Су на презентации RX5700(XT)

В случае с RX7000 АМД пошла еще дальше - "110С это норма и не является гарантийным случаем. Видеокарта обмену/возврату по этой причине не подлежит!" Вот так вот

Причина №2 : знаменитое "качество" драйверов

Это танцы с бубном по установке драйвера на Вегу56 от Асус. Ноябрь 2018г, Вин 8.1. Лепота!

  После выпуска драйвера 22.12.2 внезапно начался необъяснимый "мор" видеокарт RX6000, да еще и с расслоением ГПУ.

Вот скажите, только честно - вы у Нвидиа ТАКОЕ когда-нибудь видели ? Причем у RTX 3000?

А вот эта проблема с драйверами так же стара, как и ATI, которая проектирует и выпускает видеокарты под лейблом АМД. Да, этой проблеме уже 25+ лет. И никто не будет ее фиксить.

Причина №3 : Доля бракованных изделий

    Как хорошо АМД начинала свой пеар. Но Бог не фраер - он все видит. И Омниссия припомнил АМД все ее "заслуги". Доля брака в текущем поколении (RX7000) уже превышает 11%. И это по самым скромным подсчетам. Учитывая, что АМД скрывает статистику, можно смело умножать эту цифру на 2 -  20% вот это скорее всего и будет реальная цифра всех бракованных изделий АМД. А ведь еще "брак" RX6000 на подходе... И тут нужно учитывать, что АМД сделала ставку на консоли и сервера...Пичалька! А фанаты АМД смеются над проблемами Нвидиа (которые она решает!) и ее 0.4% брака. Ну-ну.

Причина №5 : Энергоэффективность

 Достаточно лишь взглянуть на этот график, чтобы понять - что все неладно в Поддатском королевстве. Но вы не должны забывать, что видеокарты Нвидиа - "ПЕЧКИ", жрущие по 400+ Вт... Ну ведь 100Вт при просмотре Ютуба - это сущие мелочи, на фоне 30Вт RTX 4080, не так ли ?

 Автор не против здоровой конкуренции, но он против нефанаццтва и подтасовки фактов.

Надеюсь теперь вы понимаете, почему АМД считают отстоем и почему у них цена всегда ниже, чем у Нвидиа. А также почему автор отказался от покупки флагмана RX6000/7000 и предпочел взять RTX 3080.

        Нефанатам - просьба перейти в Турбо-режим. А всем остальным - добро пожаловать в комментарии.

А с Warmuza - штрафной взнос, т.к. его вангование не сбылось.


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