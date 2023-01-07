Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Прощай АМД - здравствуй Интел

Сегодня речь пойдет о ближайших анонсах статей про тестирование систем охлаждения.
[ ] для раздела Блоги
1
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

    Нет, глаза вас не подвели - тесты систем охлаждения действительно переезжают. С морально устаревшего АМ4 на "вечно живой" сокет 1700. Но также еще будет выпущено несколько статей с тестированием на стареньком АМ4 - результаты систем охлаждения уже были сняты, и осталось их только оформить. Но тесты всех новинок в дальнейшем будут выходить только на Интел.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Подуставшие X470 и 5800Х передают эстафету в нелегком деле тестирования систем охлаждения Z690-Plus D4 и 12700К. Скажу честно - новая материнская плата тяжеленная, по весу не уступает видеокарте - 2 с лишним килограмма. Почти кирпич! А вот при подключении кулера через реобас не стоит подключать подсветку к плате - в этом случае его вентилятор молотит на максимальных оборотах и не реагирует на реобас. Совсем. Посмотрим что покажет прошивка на последний БИОС. Асус "радует", как всегда...

реклама

    Это чтобы потом в комментариях не писали про смену стенда и "тесты-нетесты" и пр. ерундистику. Стенда на АМ5 не будет - дорого и неинтересно. К тому же АМД крайне наплевательски относится к поддержке своих продуктов из среднего и начального сегментов. Ждать годами, когда корпорация разродится на нужный фикс или признает очевидный промах - у нас просто нет. Поэтому не будет и видеокарт АМД, и если в 2018/19гг я рассматривал к покупке флагман на RDNA 2/3, то сейчас с их пофигистическим отношением к контролю качества (которое не изменилось за 15 лет) лучше остаться с Нвидиа, как бы ее не ругали нефанаты и тролли.

  А уж тем более с их 

"115С для видеочипа - это норма!" - Лиза Су на презентации RX5700(XT)

И тем более после недавних - "110С для видеокарты - норма! Не является гарантийным случаем! Обмену-возврату не подлежит!" Да и товарищ Dart-S с нашей конференции пару лет назад выпускал материал в 2-х частях, посвященный доработке системы охлаждения двухчиповой видеокарты HD6000, в которой прошелся весьма нелестно в адрес как инженеров, так и сборщиков АМД.

реклама

Но вернемся к нашей основной теме. Несмотря на прощание с платформой АМД, выйдут еще несколько отложенных статей, с результатами тестирования на Райзен 3700/5800Х. А также сравнение фиксаторов процессора.

   Тестирование однобашенных кулеров будет проводится в двух положениях - для сравнения эффективности. И есть ли разница вообще от положения кулера на платформе 1700? Продолжится тестирование в играх с трассировкой лучей, чтобы наглядно показать разницу между системами охлаждения в играх. Пока выбраны следующие игры :

реклама

   Предлагайте свои игры для тестирования процессоров (трассировка лучей обрабатывается не только видеокартой, но и процессором).

И еще одна причина ухода с платформы АМД

 это их фанатичная вера в "потанцевал"

и в возможность просидеть на древней платформе 200000 лет. Печально...

Всех убил - один остался

   Не смотрите на 0.1% показатель фпс, чтобы себя не травмировать :) Ах да, еще в 2018/19гг при прохождении АС Одиссеи ФХ-83ХХ уже был неспособен нормально нагрузить даже GTX970/1063. Но фанатики все еще продолжают верить в его эпичность. Хотя он подарил нам немало мемов, надо признать :

 Отправьте уже ФХ в музей компьютерной истории, и прекратите трясти его горячими красными немощами - уже не смешно.

Да и тредриппер как "игровой" камень, это то же самое, что подача заявки на участие в кольцевых гонках Ф-1. Вот только у тебя не болид, а....карьерный бульдозер.

А так - автор ждет ваших "ЗА" и "Против" подобного решения. Конструктивная критика приветствуется :)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

тесты am4 lga1700 юмор i7-12700k i5-12400 ryzen7-5800x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры января 2023 года
9
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
4
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как российские системы РЛС и РЭБ свели на нет работу американских HIMARS и Starlink
40
Популярный сериал «Уэнздей» официально продлён на второй сезон
2
Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении боевых действий во время Рождества
46
Вагнер обосновывается в Африке
2
В новом проекте Aleo одна RTX 3080 Ti зарабатывает 2.66 доллара в сутки
9
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
181
Побег Apple в Индию ознаменовал экономический крах Запада
3
Выяснилось, что AMD не доливает воды в свои графические карты
12
На Украине впервые официально появятся 155-милиметровые САУ M109 "Paladin"
6
В противостоянии PS5 против Xbox series X победа оказалась не за Microsoft
5
СМИ: Грядущий пакет американской военной помощи Украине станет крупнейшим
8
США не горят желанием передавать Украине современные танки Abrams - и причины для этого есть
8
США впервые передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow
5
Франция передаст Украине колёсные танки AMX-10RC – на очереди Leopard 2 и Abrams
1
Какие дроны используют бойцы Украины и РФ на фронте – как китайцы зарабатывают на продаже БПЛА в СВО
1
F-35 остаётся самым спорным истребителем 5-го поколения – дозвуковой самолёт по цене 3-х Су-57
5
Сколько денег зарабатывают мигранты в Москве – как таджики конкурируют с русскими в сфере такси
1
В Германии резко возросло количество поданных рапортов об увольнении с воинской службы
5
Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира, Украина же расположилась между Египтом и Австралией
27
Техноблогер фактически признал нецелесообразность покупки графических карт сразу после релиза
5

Популярные статьи

Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
249
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
89
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
84
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить
97
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
48
Стоит-ли брать iPad второго поколения в 2023 году - небольшой обзор и тест-драйв планшета
18
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 4
9
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
98
Фильм Гром Трудное детство - радужные 90-е, древнеегипетские боги и незакрытый гештальт
5
В чем причина страха американцев перед обновленным фрегатом "Горшков" с "Цирконом"
13

Сейчас обсуждают

hooteenpooy
18:38
Йа купиль 5090. Пешу из будущего.
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
hooteenpooy
18:37
Причём здесь какое-то разрешение ?
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
Johan_888
18:37
Смеёшся? КАЛорифер на пол киловатта за 160 косарей, который в 4к 30 фпс рисует...
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
Виталий Шило
18:37
Есть 4770k и 5675c, в игры не играю, пока хватает встройки. Бродвелл прекрасен.
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
hooteenpooy
18:35
Аффтар, пачиму на твоих фотках цветовые акценты сделаны на тех же цветах как у фанатов AMD ? Ты есть бывший поклонник корпорации с названием из трёх букаф ?
Прощай АМД - здравствуй Интел
Johan_888
18:34
Бесспорно, обосрались ВСЕ! зато как лучисто... 30 фпс на видюхе за 160 косарей, хуанита давай до свидания...
RTX 4070 Ti уже появились в магазинах РФ – цены удивляют
Konstantin Tigay
18:32
При чем тут Китай вообще. Подано так, что можно подумать что Китай заварил кашу и теперь наживается на братоубийстве.
Какие дроны используют бойцы Украины и РФ на фронте – как китайцы зарабатывают на продаже БПЛА в СВО
Johan_888
18:31
Субара БУЭЭЭ
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
Дмитрий
18:31
Илон Маск пересмотрит бонусы для сотрудников Twitter: семьи и дети не нужны, а кофе и закуски будут
LastAtlant
18:31
Ну как бы да, вот водоблок на референс плату 3080 205мм.для 3070/3060 лень искать но есть 177мм. У Амд же даже среднего сегмента платы и лт партнеров то же размерами под 300мм. Прежде чем ёрничать сна...
AMD назвала RX 7900 XT наиболее производительным выбором в категории до $900 — RTX 4070 Ti позади
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем