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Нет, глаза вас не подвели - тесты систем охлаждения действительно переезжают. С морально устаревшего АМ4 на "вечно живой" сокет 1700. Но также еще будет выпущено несколько статей с тестированием на стареньком АМ4 - результаты систем охлаждения уже были сняты, и осталось их только оформить. Но тесты всех новинок в дальнейшем будут выходить только на Интел.

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Подуставшие X470 и 5800Х передают эстафету в нелегком деле тестирования систем охлаждения Z690-Plus D4 и 12700К. Скажу честно - новая материнская плата тяжеленная, по весу не уступает видеокарте - 2 с лишним килограмма. Почти кирпич! А вот при подключении кулера через реобас не стоит подключать подсветку к плате - в этом случае его вентилятор молотит на максимальных оборотах и не реагирует на реобас. Совсем. Посмотрим что покажет прошивка на последний БИОС. Асус "радует", как всегда...

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Это чтобы потом в комментариях не писали про смену стенда и "тесты-нетесты" и пр. ерундистику. Стенда на АМ5 не будет - дорого и неинтересно. К тому же АМД крайне наплевательски относится к поддержке своих продуктов из среднего и начального сегментов. Ждать годами, когда корпорация разродится на нужный фикс или признает очевидный промах - у нас просто нет. Поэтому не будет и видеокарт АМД, и если в 2018/19гг я рассматривал к покупке флагман на RDNA 2/3, то сейчас с их пофигистическим отношением к контролю качества (которое не изменилось за 15 лет) лучше остаться с Нвидиа, как бы ее не ругали нефанаты и тролли.

А уж тем более с их

"115С для видеочипа - это норма!" - Лиза Су на презентации RX5700(XT)

И тем более после недавних - "110С для видеокарты - норма! Не является гарантийным случаем! Обмену-возврату не подлежит!" Да и товарищ Dart-S с нашей конференции пару лет назад выпускал материал в 2-х частях, посвященный доработке системы охлаждения двухчиповой видеокарты HD6000, в которой прошелся весьма нелестно в адрес как инженеров, так и сборщиков АМД.

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Но вернемся к нашей основной теме. Несмотря на прощание с платформой АМД, выйдут еще несколько отложенных статей, с результатами тестирования на Райзен 3700/5800Х. А также сравнение фиксаторов процессора.

Тестирование однобашенных кулеров будет проводится в двух положениях - для сравнения эффективности. И есть ли разница вообще от положения кулера на платформе 1700? Продолжится тестирование в играх с трассировкой лучей, чтобы наглядно показать разницу между системами охлаждения в играх. Пока выбраны следующие игры :

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Предлагайте свои игры для тестирования процессоров (трассировка лучей обрабатывается не только видеокартой, но и процессором).

И еще одна причина ухода с платформы АМД

это их фанатичная вера в "потанцевал"

и в возможность просидеть на древней платформе 200000 лет. Печально...

Всех убил - один остался

Не смотрите на 0.1% показатель фпс, чтобы себя не травмировать :) Ах да, еще в 2018/19гг при прохождении АС Одиссеи ФХ-83ХХ уже был неспособен нормально нагрузить даже GTX970/1063. Но фанатики все еще продолжают верить в его эпичность. Хотя он подарил нам немало мемов, надо признать :

Отправьте уже ФХ в музей компьютерной истории, и прекратите трясти его горячими красными немощами - уже не смешно.

Да и тредриппер как "игровой" камень, это то же самое, что подача заявки на участие в кольцевых гонках Ф-1. Вот только у тебя не болид, а....карьерный бульдозер.

А так - автор ждет ваших "ЗА" и "Против" подобного решения. Конструктивная критика приветствуется :)