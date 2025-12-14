Аналитики зафиксировали резкое снижение интереса к мемкоинам при росте популярности традиционных инвестиционных продуктов

Компания CryptoQuant сообщила о падении доли мемкоинов на крипторынке до самого низкого уровня с февраля 2024 года, а её гендиректор Ки Ён Джу заявил публично, что рынок мемкоинов мертв.

Зато объем активов в традиционных ETF достиг рекордных 239 млрд долларов. Этот рост сопровождается снижением спекулятивного интереса к высокорисковым криптовалютам. Данные Nansen показывают, что крупные профессиональные игроки делают ставки на падение цен по таким мемкоинам, как Fartcoin, и активам на платформе Pump.fun, при этом фиксируется рост интереса к Ethereum и токену HYPE.

Такое движение капитала выдает усталость инвесторов от многочисленных мемкоин‑запусков в недавнем прошлом, а также сопровождается поступлением неблагоприятной информации об этих активах. Аналитики выявили, что примерно тридцать процентов эмиссии мемкоина Pepe оказалось в руках у одного участника, который затем распродал свои токены на сумму около двух миллионов долларов почти через сутки после запуска токена.

Подобные факты подрывают доверие к прозрачности распределения мемкоинов и объясняют смену предпочтений инвесторов в сторону более стабильных и регулируемых инструментов.