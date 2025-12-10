Министерство обороны США представило внутреннюю нейросеть на базе технологий Google для военных и гражданских сотрудников с целью автоматизации стандартных оперативных задач

Платформа GenAI Mil стала доступна для внутреннего использования сотрудниками министерства обороны США, пользователи могут генерировать тексты, анализировать документы и получать краткие выдержки из больших массивов информации.

В основе технологии лежат решения Google Cloud Gemini for Government, развернутые в защищенной облачной инфраструктуре, что обеспечивает обработку запросов в соответствии со строгими требованиями к безопасности и конфиденциальности данных.

Проект ориентирован на автоматизацию рутинных задач, таких как исследования и анализ данных, для повышения эффективности и снижения нагрузки на персонал. По данным Пентагона, платформа прошла многоэтапное тестирование и соответствует строгим мерам безопасности и контроля, включая шифрование данных, изоляцию рабочих нагрузок и аудит, управление доступом на основе нулевого доверия.

Новый сервис стал частью усилий министерства по цифровизации и внедрению ИИ в госсектор.