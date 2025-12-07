Выпуск токена завершился неудачно. Все цифровые активы оказались выкуплены одной бот-фермой.

Пресейл токена WET, организованный проектом HumidiFi на платформе Jupiter, завершился за считанные секунды из-за массовой скупки практически всех монет одной бот-фермой, использовавшей несколько тысяч подконтрольных кошельков.

Изначально проект преследовал три цели: сформировать ликвидность, привлечь новых пользователей и распределить токены. Но, к сожалению организаторов, активность торгов оказалась односторонней. Предполагалось, что право на выкуп в предварительных продажах получат активные пользователи экосистемы Solana DeFi и участники программ лояльности. В результате большинство реальных пользователей даже не успело принять участие в распродаже.

Пресейл собрал около 1,39 миллиона долларов в стейблкоине USDC, что соответствовало оценке проекта в 69 миллионов долларов, но, по всей видимости, эти средства останутся у «ботоводов», так как возврат средств правилами не предусмотрен.

Команда проекта признала сбой в механизме защиты и в попытке исправить ситуацию анонсировала новый пресейл уже на понедельник. Токен будет перевыпущен с полностью переработанной структурой. Ожидается, что эти меры помогут восстановить репутацию проекта перед сообществом Solana и исключат участие бот-сетей в будущей распродаже.

Изначально запуск токена (TGE) был запланирован на 9 декабря. Сейчас команда переносит дату генерации и обещает завершить замену токена до его листинга на биржах, чтобы избежать путаницы с тикерами.