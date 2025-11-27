Платформа запускает экспериментальную функцию, позволяющую пользователям самим настраивать ленту рекомендаций

YouTube тестирует новую опцию под названием Your Custom Feed. Она появится рядом с привычной кнопкой Home и даст возможность вводить текстовые запросы для настройки рекомендаций. Разработка направлена против перегруженности ленты ненужным пользователю контентом, который алгоритм рекомендует на основе прошлого просмотра.

Система рекомендаций YouTube давно сталкивается с критикой за предвзятое толкование поведения зрителей. Например, просмотр нескольких мультфильмов может привести к тому, что лента наполнится исключительно этим контентом, даже если пользователь не проявлял к нему особого интереса. Ввод текстового запроса позволит обойти эту проблему и оперативно скорректировать подбор рекомендаций.

Новый функционал позволит многократно корректировать выдачу с помощью новых запросов. При этом не будет изменяться история просмотров и не потребуется многократно отмечать неподходящие ролики как нежелательные.

Такой подход позволит значительно упростить настройку ленты под индивидуальные запросы.