mongalaite
YouTube тестирует функцию управления рекомендациями через текстовые запросы
Платформа запускает экспериментальную функцию, позволяющую пользователям самим настраивать ленту рекомендаций

YouTube тестирует новую опцию под названием Your Custom Feed. Она появится рядом с привычной кнопкой Home и даст возможность вводить текстовые запросы для настройки рекомендаций. Разработка направлена против перегруженности ленты ненужным пользователю контентом, который алгоритм рекомендует на основе прошлого просмотра.

Система рекомендаций YouTube давно сталкивается с критикой за предвзятое толкование поведения зрителей. Например, просмотр нескольких мультфильмов может привести к тому, что лента наполнится исключительно этим контентом, даже если пользователь не проявлял к нему особого интереса. Ввод текстового запроса позволит обойти эту проблему и оперативно скорректировать подбор рекомендаций.

Новый функционал позволит многократно корректировать выдачу с помощью новых запросов. При этом не будет изменяться история просмотров и не потребуется многократно отмечать неподходящие ролики как нежелательные.

Такой подход позволит значительно упростить настройку ленты под индивидуальные запросы.

#youtube #система рекомендаций #your custom feed
Источник: dataconomy.com
