Несмотря на то, что флагманские модели уже используют чипы Snapdragon, более доступные устройства с приставкой «а» ранее оснащались процессорами MediaTek. Однако, как сообщает Android Authority, это скоро изменится.

Компания Nothing продолжает уверенно развивать свои линейки смартфонов, предлагая пользователям баланс между инновациями и доступной ценой. В следующем году ожидается выпуск сразу нескольких моделей, среди которых окажутся как устройства среднего сегмента, так и решения из бюджетного суббренда CMF. Однако главный акцент будет сделан на использование новых процессоров Snapdragon, что может серьезно изменить восприятие смартфонов марки.

До сих пор Nothing придерживалась стратегии разделения своих моделей по чипам: флагманы получали Snapdragon, а более доступные устройства комплектовались процессорами MediaTek. Это решение позволяло экономить на производстве и удерживать цены на доступном уровне. Однако, согласно данным из обновления Nothing OS 3.0, основанного на Android 15, ситуация изменится. В файлах системы были обнаружены упоминания о новых смартфонах под кодовыми названиями asteroids, asteroids_plus и galaga.

Первые две модели, как оказалось, представляют собой Nothing Phone 3a и Phone 3a Plus, которые оснастят чипом Snapdragon 7s Gen 3. Этот процессор, хотя и не топовый, обладает высокой производительностью и энергосбережением, что делает его идеальным выбором для устройств среднего сегмента. Бюджетный смартфон из суббренда CMF, обозначенный как galaga, останется верен MediaTek, что неудивительно, ведь компания стремится сохранить максимально низкую стоимость этого направления. Тем не менее, ключевые нововведения будут сосредоточены именно в линейке Phone 3a.

Главной особенностью новых моделей станет улучшенная камера. Если Nothing Phone 3a, согласно утечкам, получит телефотообъектив, то версия Plus может похвастаться камерой с перископическим зумом. Для понимания, телефотообъектив позволяет делать качественные снимки удалённых объектов с умеренным приближением, а перископический зум, использующий особую конструкцию линз, обеспечивает ещё большее увеличение без потери детализации. Это ставит новые смартфоны Nothing в один ряд с более дорогими моделями других брендов, что в будущем может привлечь к компании ещё больше внимания.

Кроме того, Nothing планирует внедрение технологии eSIM в модели Phone 3a и 3a Plus. Это позволит пользователям выбирать между привычными nano-SIM-картами и более современной электронной SIM. Такая гибкость будет особенно полезна для тех, кто привык к активному использованию нескольких операторов.