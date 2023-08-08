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Последнее китайское предупреждение

ОДАБ – это объёмно-детонирующая авиационная бомба, которая также известна под названием "вакуумная бомба", что с технической точки зрения некорректно. Ответ российской армии на применение Украиной кассетных боеприпасов, запрещённых конвенцией 2008 года, был незамедлительный и нашёл воплощение в использовании бомб ОДАБ-500. ОДАБ-500ПМВ

Ранее применение данных боеприпасов осуществлялось довольно ограничено, однако в последнее время сообщений становится всё больше. Рассмотрим особенности и поражающую силу ОДАБ, не зря их называют вторыми по мощности после ядерного оружия, а также узнаем масштабы потенциального урона ВСУ от использования боеприпасов такого типа.

Длинная рука Взрыв объёмно-детонирующего боеприпаса

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До недавнего времени российская армия применяла похожие по воздействию боеприпасы с помощью тяжёлых огнемётных систем (ТОС): «Солнцепёк», «Буратино», а также новейшего ТОС-2. Однако, прицельная дальность стрельбы ТОСов составляет 6-8км, а иногда до 15 км.

Относительно низкая дальнобойность ТОС делает их уязвимыми перед натовскими артиллерийскими орудиями, которые превосходит ТОС по этому параметру. Например, гаубица М777, массово используемая ВСУ, доносит свои снаряды на расстояние 30-40 км. ТОС-1А "Солнцепёк"

ОДАБ, благодаря модулю коррекции и планирования имеет возможность накрывать вражеские позиции на расстоянии 35-70 км. Бомба может быть сброшена с самолёта с безопасного расстояния. Новые конструкторские идеи позволили бомбе стать точнее.

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Су-34 может нести на своём борту одновременно 6 таких боеприпасов. Помимо Су-34 ОДАБ-500 можно доносить до вражеских позиций с вертолётов и ударных беспилотников, например новейшего БПЛА «Сириус» или С-70 "Охотник". Два двигателя разгоняют «Сириус» до 180 км/ч и поднимают воздушное судно на высоту до 7 км. Дальность полёта при этом, по заявлениям разработчика, составляет внушительные 3000 км, что перекрывает всю территорию Украины. Сброс боеприпаса с БПЛА С-70 "Охотник"

Принцип работы

Каков же принцип действия ОДАБ? Когда бомба опускается на высоту 30-50 м, происходит раскрытие парашюта. На высоте 7-9 м от поверхности земли осуществляется подача импульса от радиовысотометра для подрыва заряда. За мгновение содержимое бомбы вступает в контакт с кислородом и в хвостовой её части происходит подрыв при помощи вторичного заряда. Такой принцип действия ОДАБ называется двухтактным.

Инфографика зарубежного издания (напомним, что "вакуумная" - технически неверный термин)

В ходе первого такта происходит распыление топливной массы, в ходе второго – подрывается образовавшаяся воздушно-топливная смесь. После подрыва кислород выгорает, что приводит к образованию области с экстремально низким давлением, после чего возникает обратная "всасывающая" ударная волна.

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Некоторые ошибочно считают, что образовывается вакуум, однако это не так. Этот и другие мифы о термобарических и объёмно-детонирующих боеприпасах мы разбирали в отдельной статье.

После детонации наблюдается стремительное повышение температуры до 2000-3000 градусов. Для сравнения: температура в крематории составляет чуть более 1000 градусов. Облако топливовоздушной смеси обладает дисковидной формой, что позволяет направить ударную волну в стороны и, соответственно, усилить поражающий эффект.

Вторая после ядерной бомбы Взрыв объёмно-детонирующего снаряда

Россия в своём распоряжении имеет ОДАБ-500, ОДАБ-1500, а также засекреченную разработку – ОДАБ-9000. Последняя впервые была продемонстрирована осенью 2007 года, однако опыт её дальнейшего применения неизвестен. Её эффективность поражения сопоставима с ядерным оружием. Действительно, тротиловый эквивалент в 44 тонны слабым не назовёшь. Однако применение такой бомбы не сказывается на радиационном фоне, в отличие от боеприпаса с ядерной начинкой.

ОДАБ применялись советской армией ещё в войне в Афганистане, а также Россией в ходе чеченской войны. В горах такие бомбы отличаются особой эффективностью: скальная поверхность способствуют значительному усилению ударной волны благодаря переотражениям.

"Негуманное средство"

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Согласно мнению Александра Артамонова, являющегося военным экспертом, ОДАБ является так называемым «последним китайским предупреждением» перед применением тактического ядерного оружия. В теории, используя ударный беспилотник "Сириус" или С-70 "Охотник" российская армия может поразить цель в любом уголке Украины. Вероятность использования такого оружия по целям в черте города крайне низка – слишком высок шанс поражения мирного населения. Перспективный БПЛА "Сириус"

Такое оружие фатально для живой силы противника – выжить в зоне взрыва ОДАБ практически невозможно. Человеческий организм поражается не только ударной волной, но также и тепловым воздействием. Особенно уязвимы внутренние органы, а также органы слуха. Поражение происходит вплоть до 600 метров от эпицентра взрыва.

В эпицентре действия бомбы также сгорает весь кислород – выжившие, находящиеся в помещении быстро задыхаются от дефицита воздуха. В 1976 году ООН назвало подобные бомбы негуманным средством.

Стоит отметить также удобство работы такими боеприпасами по позициям противника, находящимся в относительной близости от позиций своих войск. Блиндажи или иные укрытия не способны защитить живую силу противника от последствий мощного взрыва, а вот осколочное поле от ОДАБ незначительное, что снижает вероятность поражения своих подразделений.