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Этому оружию аналогов в мире нет. И это не фигура речи, и не преувеличение. Тяжёлые огнеметные системы (ТОС) в мире производят только в России, а на вооружении они имеются также в Сирии, Ираке, Азербайджане, Армении, Казахстане, Алжире, Саудовской Аравии и на Украине.

Вокруг этих систем ходит много мифов, но это тема для отдельной статьи. Сейчас же мы разберёмся, что за зверь такой тяжёлые огнемётные системы и на что способна «горячая» новинка российского военно-промышленного комплекса – ТОС-2 или, как её ещё называют, «Тосочка». Стрельба ТОС-2

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Для начала вспомним наиболее интересные моменты из жизни прародителей ТОС-2, комплексов «Буратино» (заодно разберёмся с причиной такого названия) и «Солнцепёк», а также рассмотрим их огневые возможности. После этого ответим на вопрос, зачем понадобилась новая тяжёлая огнемётная система и познакомимся поближе с модернизированной «Тосочкой».

ТОС-1 «Буратино» ТОС-1 Инфографика

Первые опытные образцы ТОС-1 появились в 1978 году, в 1980 государственные испытания были завершены и машину рекомендовали к принятию на вооружение в ВС СССР. До начала производства прошло ещё 7 лет. В самом конце войны в Афганистане боевое применение этого опаснейшего оружия вызвало панику в рядах моджахедов. От неё нельзя было укрыться ни за толстым слоем бетона, ни в глубокой пещере. Именно за это ТОС-1 и назвали «Буратино», ведь он мог засунуть свой длинный нос туда, куда другим оружием не дотянуться. ТОС-1 "Буратино" в Афганистане

В боях в Чирикарской долине проявилось ужасающее разрушительное действие термобарических снарядов в горных условиях, поскольку ударная волна многократно отражалась от склонов. Комплексы «Буратино» прикрывали вывод советских войск на Южном Саланге в феврале 1989 года, а потом о них надолго забыли. После распада Советского Союза траты на вооружения посчитали излишними.

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Вспомнили о нём только в 1999 году при штурме Грозного во Вторую Чеченскую. Использовали «Буратино» и в селе Комсомольское с засевшими там боевиками Салмана Радуева. Возможности ТОС для зачистки и прорыва укреплений были отмечены и был дан заказ на модернизацию.

ТОС-1А «Солнцепёк»

Применение ТОС-1А

В 2001 появился ТОС-1А «Солнцепек». В отличие от предшественника число направляющих в пакете уменьшилось с 30 до 24, за счёт чего масса машины уменьшилась на две тонны до 44 т. Главным изменением было то, что сопровождающая машина была выполнена на базе танка Т-72, как и сама ТОС. До этого она была на шасси КрАЗ. Это существенно улучшило проходимость в условиях бездорожья.

Главным же приобретением новой ТОС стала повышенная с 3,6 до 6 км дальность стрельбы, что выводило её из-под удара большинства противотанковых средств и других вооружений на поля боя.

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ТОС-1А

Боевое крещение состоялось в Ираке в 2014 году, где правительственным войскам удалось выбить боевиков запрещенной в РФ ИГИЛ из укрепрайонов, связанных обширной сетью подземных ходов и тоннелей. Результат применения "Солнцепёка"

В Сирии «Солнцепёки» охраняли авиабазу Хмеймим, помогали в освобождении Пальмиры, сирийские правительственные войска сумели освободить провинцию Хама, буквально выжегши не поддававшиеся в течение нескольких месяцев укрепления боевиков.

ТОС-2 «Тосочка» ТОС-2 на параде в Москве

Именно опыт сирийской компании, когда один из «Солнцепёков» был подбит после того, как застрял в песке, побудил провести ещё одну глубокую модернизацию. Новый потомок «Буратино» получил название ТОС-2, а ласковое имя «Тосочка» ему дали сами конструкторы из тульского НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева.

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Первый раз её увидели на учениях «Кавказ-2020», а вскоре она стала украшением парада 24 июня в честь 75-летия Победы. В конце года ТОС-2 уже поступила в войска. Сколько их сейчас, никто вам не скажет, но «Мотовилихинские заводы» в Перми работают в полную мощность.

Первое боевое применение «Тосочки» было в конце мая 2022 года в Харьковской области. По словам МО РФ, поставленная боевая задача была выполнена.

Глубокая модернизация ТОС-2 инфографика

«Тосочку» решили пересадить с гусениц на колёса. Теперь пакет с 18 направляющими размещён на 3-осном Урале-63706. За счет этого увеличилась скорость движения по шоссе, но несколько снизилась защищённость. ТОС-2 получила современную начинку, системы наведения и управления огнем стали автоматизированными. Спутниковая навигация, доплеровский измеритель скорости, инерционно-измерительный блок, новейшая система связи и метеостанция значительно облегчают выполнение боевой задачи экипажу, как и ранее состоящему из 3 человек.

Важнейшим отличием от предыдущих моделей ТОС стало наличие автоматического крана для подачи снарядов, надобность таскать за собой транспортно-заряжающую машину отпала.

Ослабление защиты по сравнению с базой на шасси Т-72 компенсируется увеличенной до 10 км дальностью стрельбы при том же калибре 220 мм. При таком удалении от ЛБС можно позволить себе вести огонь даже с неподготовленных позиций, а после залпа быстро покинуть место. Поддержка танков теперь тоже перестала быть необходимой. Перевод ТОС-2 в боевое положение

Уменьшение боеприпасов в комплекте не снизило огневую мощь. Если ТОС-1 выжигал всё на площади 4 га, то ТОС-2 с новыми реактивными снарядами ТБС-М3 уничтожает всё живое на 6 гектарах. Видимо, конструкторы изрядно поколдовали над составом смеси для термобарического заряда.

Новую тяжёлую огнемётную систему включили в программу госвооружения до 2025 года. Проект был разработан в рамках масштабной программы обновления войск РХБЗ. Несмотря на неплохую эффективность в условиях полей, ТОС-2, как и её предшественники наиболее хороша для применения в горах, а значит Россия поставит новый комплекс на экспорт в южные страны. Удар ТОСами

Что интересно, «Тосочка» не стала вытеснять огнеметные системы предыдущего поколения, а стала своеобразным расширением модельного ряда. Так как холдинг «Уралвагонзавод» не стал сворачивать работы над экспортным «Солнцепёком». Таким образом ТОС-2 представляет собой более опасную модернизированную версию ТОС-1А с качественно новой термобарической ракетой, а также улучшенной системой управления огнём.