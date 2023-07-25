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Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы

Фразу, вынесенную в заголовок, часто любят применять не к месту. Однако, у российских ТОСов и вправду аналогов в мире нет. Разбираемся с особенностями этого мощного оружия
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Системы огня "Буратино" и "Солнцепёк" считаются одними из передовых и самых уникальных разработок российской военной инженерии. Эти тяжёлые огнеметные системы (ТОС) применялись не так часто – в отличие от того же "Града", однако смогли зарекомендовать себя как не имеющее аналогов в мире боевое оружие. Разбираемся, почему же только Россия производит ТОСы, почему это вооружение наводит панических страх на противника и нужны ли такие системы странам НАТО.

"Буратино"

Тяжёлая огнеметная система (ТОС) "Буратино" разрабатывалась в СССР ещё с 70-х годов прошлого века. Военные хотели получить на вооружение реактивные системы залпового огня, способные атаковать противника зажигательными боеприпасами. Уже в конце десятилетия первые прототипы системы прошли огневые испытания.

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Впоследствии в конструкцию боевой машины внесли ряд изменений, в том числе оборудовали технику шасси танка Т-72. Для точности стрельбы конструкторы интегрировали в систему оптический прицел и прочие датчики, включая баллистический вычислитель. Отныне вести бой можно было прямо из машины экипажу всего из трех человек.

Зажигательные бомбы в арсенале ТОС оказались недостаточно эффективными, и инженеры с середины 80-х годов стали использоваться термобарические боеприпасы. Первые огневые испытания проходили в настоящих боевых условиях в Афганистане и показали эффективность такого боевого оружия – ударные волны могли обезвредить противника в недоступных для другого типа оружия ущельях.

В 1995 году ТОС официально была принята на вооружение. Система использовалась в боевых операциях в Чечне. Тогда военные отмечали, что по эффективности "Буратино" не имеет аналогов.

"Солнцепёк"

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Однако у "Буратино" был один недостаток: дальность стрельбы ограничивалась 3,5 км, что делало машину уязвимой перед ответным огнём противника. Было принято решение разработать более совершенную версию ТОС – так появился "Солнцепёк".

У новой системы была увеличена дальность полёта боеприпасов; использовались специально разработанные снаряды, летающие на дальность до 6 км. Чтобы уменьшить массу машину, конструкторы убрали один верхний ряд батареи – осталось три ряда по восемь направляющих.

В отличие от "Буратино" у "Солнцепёка" транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) реализована на базе танковой гусеницы, а не грузовика. ТЗМ может вмещать дополнительный боекомплект, спецтехнику (подъёмный кран для быстрой загрузки снарядов и пр.). Эта система была принята на вооружение в 2003 году.

Термобарические боеприпасы – оружие разрушительной силы

ТОСы особенно эффективны, когда используют термобарические боеприпасы, часто в СМИ именуемые "вакуумными бомбами", что ошибочно. Подрыв такого снаряда происходит, вопреки распространённому заблуждению, в один такт. Как у обычного фугаса. В первые миллисекунды взрыва частички вещества разлетаются во все стороны и вступают в реакцию с кислородом воздуха. Далее вещество моментально сгорает, воздух как бы выжигается от невероятной тепловой волны, и возникает сильная ударная волна. Это и есть главный поражающий элемент термобарических боеприпасов.

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Такой вид боевого оружия эффективен при попадании в замкнутые пространства – уцелеть противнику после детонации снаряда практически невозможно. При попадании такого снаряда, например, выпущенного из "Солнцепёка", по укрытиям в поле или другие открытые пространства шансы уцелеть пехотным войскам также минимальны. Дело в том, что облако с зажигательной смесью распространяется на всё пространство – даже в окоп – перед взрывом и укрыться от него просто не представляется возможным.

Наиболее смертоносный и разрушительный эффект достигается, когда к цели приближается не одиночный снаряд, а целый пакет боеприпасов – они как бы накладываются друг на друга, образуя поле поражения огромного радиуса.

Очевидно, что у термобарических снарядов есть и недостатки. Во-первых, вышеупомянутая сравнительно небольшая дальность действия. Современные системы залпового огня могут атаковать цели и на 250 км, а у "Солнцепёка" радиус работы ограничен максимум 6 км. На это есть причина: выпускаемый снаряд в основном состоит из боевой части, а не топлива.

Во-вторых, "Буратино" и "Солнцепёк" представляют опасность для экипажа машин и окружающих – при попадании по ТОСам снарядов или случайному возгоранию весь боекомплект взорвётся, что приведет к немыслим разрушительным последствиям. Кстати, именно поэтому экипаж старается не заряжать боковые ряды батареи ТОСов.

Отличие ТОСов от других систем

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"Буратино" и "Солнцепёк" по сути являются реактивными системами залпового огня (РСЗО). "Буратино" создавался как элемент огнемётной системы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). К этим войскам ТОС и была приписана, хотя "Буратино", например, великолепно себя показал во время ведения боя термобарическими боеприпасами.

Новые "Солнцепёки" также приписаны к РХБЗ. На самом деле обе системы передают в пользование разным войскам и подразделениям в случае необходимости. Например, ТОСы используются мотострелковыми войсками. Поэтому утверждать, что системы залпового огня нужны только "химикам", как их называют военные, неверно. 

Существует версия, что ТОСы не классифицируются как РСЗО, потому что в этом случае системы необходимо было бы отдать артиллеристам. Как и обычные РСЗО, "Буратино" и "Солнцепёк" могут атаковать противника с закрытых позиций, получая данные о цели от беспилотников или корректировщиков-операторов. ТОСы также бьют по прямой наводке, благо, как уже упоминалось, дальность действия оружия не очень большая.

Кстати, "Грады" тоже иногда стреляют по прямой наводке, однако это очень рискованная операция, поскольку в отличие от ТОСов, чья транспортная конструкция основана на танках Т-72, "Грады" базируются на "Уралах" и в при попадании в них ответным огнём техника полностью будет выведена из строя.

Родство с танками позволяет перемещаться "Сонцепёкам" по бездорожью к местам, куда обычным колесным транспортным средствам не добраться.

Не имеет аналогов

Считается, что у "Буратино" и "Солнцепёка" нет аналогов в мире. Действительно, такие системы разрабатывает только Россия. Конечно, эффективность военной техники может решить исход боя, однако и переоценивать ТОСы не стоит. Несмотря на увеличенную дальность стрельбы, они всё также остаются слабозащищёнными от попадания ПТУРов или огня миномётов противника.

К тому же ТОСы наиболее эффективно работают именно в горной местности, для чего они изначально и были созданы. На открытых же участках территории их смертоносность значительно ниже. А значит, странам Запада просто нет смысла создавать ещё один вид вооружения, когда у них есть артиллерия. К тому же, ТОСы не являются высокоточным оружием, а значит их применение может повлечь ненужные жертвы.

Чего не хватает ТОСам, так это системы корректировки огня. При её наличии техника могла бы значительно экономить боекомплект, а также увеличить точность при работе по одиночным целями.

Говоря об аналогах "Буратино" и "Солнцепёка", стоит упомянуть ТОС-2 "Тосочка". Эта российская система была впервые продемонстрирована в 2020 году на Параде Победы. Она по сути представляет собой модернизованные вышеупомянутые системы, и в 2023 году уже активно используется в текущих военных конфликтах. Система недавно получила термобарические снаряды. Дальность действия системы увеличена до 10 км, разработчики отказались от гусеничного шасси, что сделало технику более манёвренной.

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