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"Осторожно, горячо" - развеиваем популярные мифы о тяжёлых огнемётных системах

Тяжёлые огнемётные системы (ТОС) получили большую известность благодаря своей разрушительной силе, однако, как и любая тема, обретающая популярность, они обросли множеством мифов и ошибочных мнений. В этой статье разберём 5 самых популярных заблуждений
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В публикациях СМИ нередко можно встретить ошибочные утверждения о принципе действия и недостатках тяжёлых огнемётных систем (ТОС), а нередко и предложения вовсе от них отказаться. Ну что же, давайте разоблачим гуляющие по интернету мифы.

Миф №1. «Буратино» и его наследники боятся дождя и ветра

Утверждающие такое не стали вникать в различия объёмно-детонирующих (ОДАБ) и термобарических боеприпасов. ОДАБ действительно плохо взрывается при сильном ветре или проливном дожде. У неё двухтактный взрыв. Первым зарядом распыляется горючее, а затем осуществляется подрыв образовавшегося облака.

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Термобарический же боеприпас работает иначе, в один такт. Гексоген, взрываясь, разбрасывает зажженную смесь порошка металла и окислителя, которым в первых ТОСах был пропилнитрат. В качестве горючего металла может использоваться магний, алюминий, кремний, бор, титан, цирконий, литий. 

Для термобарического взрыва самое главное, чтобы его было больше, чем может вступить в реакцию с окислителем. Тогда несгоревшие частички металла разлетаются далеко от места взрыва и дожигаются кислородом воздуха, развивая температуру до 3000 градусов. Избыточное давление при этом достигает 50 атм, что создает мощную ударную волну.

Её мощности достаточно для уничтожения экипажа внутри танка, при этом сам танк останется почти целым. Горючая смесь проникает через малейшие щели, выжигая всё внутри бетонных укрытий и подземных ходов. После взрыва создается пониженное давление из-за выгорания кислорода и обратная волна, воздействующая на тех, кто чудом уцелел.

Миф №2. ТОС не нужны, поскольку уязвимы

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Россия – единственная страна, которая разрабатывает тяжёлые огнемётные системы. И у этого вооружения действительно нет аналогов в мире. Многие считают, что это обусловлено малой дальностью полёта снарядов (до 10 км), что делает машину уязвимой.

Вообще-то, на поле боя уязвимы танки, бронетехника, не говоря уже про солдат с автоматами. Но это же не повод от них отказываться. У ТОС довольно узкая ниша. Они уничтожают укрепления непосредственно на поле боя. Их дальности вполне достаточно для поставленных задач. Работа часто ведётся в условиях прямой видимости цели, что снижает потребность в использовании БПЛА и других средств разведки.

Точность попадания 5-10 м для таких зарядов не оставляет противнику шансов. Малый радиус поражения позволяет уничтожать противника в городской застройке, не задевая гражданское население и свои войска поблизости. Мариуполь, Бахмут и Харьковская область – далеко не полный список мест, где ТОСы ускорили зачистку.

Можно пальнуть термобарическим зарядом из «Смерча» или «Торнадо» с 40-70-120 км, но стоимость таких ракет не идёт ни в какое сравнение с дешёвой ракетой для ТОС-2 «Тосочки». А точность попадания с такого расстояния существенно снизится.

Миф №3. «Тосочку» делали на экспорт для пустыни, а России она не нужна

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ТОС-2 "Тосочка"

Если «Солнцепёк» -- король бездорожья, то «Тосочке» вольготно на ровной местности. Они могут дополнять друг друга при необходимости. К тому же, за ТОС-1А сейчас тоже взялись основательно: меняется начинка, а также поступающие на ремонт и модернизацию машины получают автоматический кран для подачи боеприпасов, что должно облегчить заряжание и не потребует дополнительной машины в колонне.

Миф №4. После применения ТОС создаётся отрицательное давление и вакуум

Бытует мнение, что ТОСы после себя оставляют лишь вакуум или область с отрицательным давлением. Даже некоторые военные СМИ называют термобарические снаряды вакуумными бомбами. На самом деле, давление не может быть отрицательным, оно может быть ниже, чем у окружающей среды, за счёт чего происходит «всасывание» воздуха снаружи во внутрь. Точно также ни о каком вакууме речи не идёт. Безусловно, термобарический снаряд выжигает кислород воздуха, но абсолютной пустоты в этом месте не образуется.

Миф № 5. ТОСы стоят на вооружении войск РХБЗ, потому что они предназначались для обеззараживания местности от отравляющих веществ

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На самом деле этот миф не соответствует действительности. Конечно, немногие отравляющие вещества переживут воздействие температуры около 3000 градусов по Цельсию, но ТОСы изначально создавались для уничтожения живой силы противника. А к войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) их приписали из-за того, что исторически огнемётчики были в составе «химиков», так как зажигательная смесь представляет собой опасное химическое вещество. И первые снаряды для «Буратино» также были зажигательными, а уже потом стали термобарическими.

На этом разбор популярных мифов о российских (а других пока и нет) тяжёлых огнемётных системах закончен. Если у вас есть какие-то замечания или дополнения по теме статьи, прошу вас оставить комментарий с обоснованием.

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солнцепёк буратино тос-1а тос-1 тос-2
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