За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В конце июня на Западе поднялся шум, граничащий с паникой. Российский беспилотник С-70 «Охотник», который ещё 4 года назад в американских СМИ объявляли выдумкой, нанёс удар по военному объекту в Сумской области. После удара ВСУ по Крымскому мосту была дана мощнейшая ответка. В одном из ударов по Киеву опять заподозрили тяжёлый БПЛА С-70. Воздушной тревоги объявлено не было, а взрыв прогремел мощный.

Таинственный невидимка

Создатели «Охотника» из ОКБ имени П.О.Сухого не торопятся раскрывать все тактико-технические характеристики тяжёлого ударно-разведывательного российского БПЛА.

реклама

Достоверно известны его размеры:

длина – 14 м;

размах крыльев – 19 м.

С остальными ТТХ ясности нет. Взлётная масса долгое время оценивалась в 20 т, но по последним данным она равна 25 т. С боевой нагрузкой непоняток больше. Обычно называют 2,8 т, но встречается данные и о 8 т, что, скорее всего, всё же преувеличение.

реклама

Практический потолок указывался в 2019 году 10,5 км, но сейчас его оценивают уже в 18000 м. Дальность полёта также называют разной – 3500, 5000 и 6000 км. Последнюю оценку можно считать близкой к истине. Время полёта без дозаправки – более суток.

С максимальной скоростью тоже не всё понятно. Её объявляли равной 920 км/ч, потом называли более 1000-км/ч, а последние оценки – около 1400 км/ч на малой высоте. Несколько неожиданно, если учесть, что это уже сверхзвуковая скорость, а все аналоги, собранные по схеме «летающее крыло» -- американский бомбардировщик В2 и БПЛА Х-47, являются дозвуковыми.

С последними «Охотника» роднит разве что технология «стелс», но в остальном X47 «Пегас» «Охотнику» явно уступает. При почти тех же размерах у X47B скорость 535 км/ч, дальность 3900 км, а потолок 12 км. При этом проект был закрыт в 2018 году из-за дороговизны, также как и разработка X47C, более менее приближающегося по характеристикам к С-70.

Пока достоверно известно о трёх экземплярах «Охотника», выпущенных Новосибирским авиационным заводом имени В. П. Чкалова. На 2023 год планировалась постановка вооружения в серию и поставка в войска.

реклама

Что касается дороговизны. Стоимость программы разработки С-70 всего 1,6 млрд.руб, а у X47B она равнялась 813 млн.$, то есть по нынешнему курсу «Охотник» обошелся в 50 раз дешевле. Возможности же этого БПЛА, обликом похожего на боевую технику из фантастического фильма, поистине уникальны.

Что может «Охотник»

Бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), разработанного «Концерном радиоэлектронных технологий» (КРЭТ) включает в себя:

Информационно-управляющую систему.

Радиолокационный комплекс с системой связи, позволяющий осуществлять дистанционное целеуказание и расширять радиолокационное поле других самолетов без входа их в зону действия ПВО противника.

Систему автоматического управления.

Систему диагностики и контроля БРЭО и другого оборудования.

Инерциальную спутниковую навигационную систему, ориентирующуюся по ГЛОНАСС.

Вооружение может состоять из управляемых ракет различного назначения, управляемых планирующих бомб, включая разработанную для Су-57 кассетную бомбу «Дрель», о применении которой выходила целая статья, бомбы калибра 250 и 500. Для воздушного боя С-70 может применять сверхзвуковую ракету Х-74М2, для подавления ПВО – противорадиолокационную ракету Х-58.

При таких возможностях даже одиночный «Охотник»-невидимка представляет собой грозную ударную силу, а в паре с Су-57 боевая мощь возрастает многократно.

Убойная связка

реклама

По сообщениям 2019 года третий из выпущенных «Охотников» предназначался для испытания вооружений Су-57. Про успешные испытания ракет и сброс бомбы КАБ-500 сообщалось в печати. Но возможности «Охотника» в связке с Су-57 не ограничиваются увеличением бомбовой нагрузки. БПЛА С-70 относится к 5 поколению, но многие характеристики заявлены как предисловие к авиационной технике 6 поколения.

При стоимости намного меньшей, чем у Су-57, «Охотник» может выполнять многие задачи без риска для пилота. Учитывая, что стоимость подготовки пилота, управляющего самолетом 5-го поколения сравнима с ценой самой техники, поручить выполнение части задач беспилотнику экономически целесообразно, не говоря уже о соображениях гуманности.

С-70 может подавить ПВО противника при помощи ракет, при этом и он сам и, тем более, ведущий Су-57 будут находиться вне зоны досягаемости. С учётом малозаметности это позволит наносить удары, оставаясь необнаруженными.

С-70 может взять на себя роль разведчика и обеспечить надежное поражение цели другими самолетами. Способен он передавать разведданные и другим родам войск, поскольку БРЭО С-70 включает модуль общевойсковой связи.

Первый полёт в связке с Су-57 состоялся в 2019 году и показал хорошую слаженность пилота и ведомого беспилотника.

Настало время для реализации всех этих невероятных возможностей на поле боя. Но для этого желательно наличие в войсках не единичных экземпляров высокотехнологичной авиатехники, а то количество, которое может принести решающее превосходство в воздухе в борьбе с любым противником.

«Охотник» считают БПЛА 6-го поколения, способность принимать решения о нанесении удара без участия человека в нём уже предусмотрена, но не применяется без окончательной доводки искусственного интеллекта. Поэтому и работает С-70 пока в связке с Су-57. Слишком грозное это оружие, чтобы разрешить отвечать за все действия машине.