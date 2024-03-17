Начнём со ссылки на предыдущую часть выпуска и репозиторий GitHub/Google Диск:

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Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК

GitHub репозиторий дистрибутива: ( https://github.com/Shedou/Chimbalix ).

Google Диск: ( https://drive.google.com/drive/folders/1aLBYuxGtlz0r0mBtaSXoB_CvAoli076X ).

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В прошлой части мы рассмотрели загрузочное меню MX Linux/Chimbalix, немного панель задач и оформление, сейчас же рассмотрим некоторые технические стороны...

На самом деле у дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-pre6 есть файл со списком изменений, и так как он вёлся по остаточному принципу, много времени на этот файл я не тратил, тем не менее он есть, и его следовало показать в первой части, но забыл:

Да, этот файл не отражает изменения относительно MX Linux 23.1 AHS, а только относительно Chimbalix 23.1 Alphachi, и то не очень подробно, а возможно что-то и забыл прописать в список, потому продолжим сравнение дистрибутивов как есть, можно даже сказать "хаотично и беспощадно".

В конце концов сухой список далеко не каждому будет интересен, а вот сравнение в стиле "было - стало" уже совсем другое дело.

Продолжаем продолжать

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Начнём с неприятного, хоть оригинальный MX Linux и не устанавливает самовольно обновления, но проверки делает автоматически, как следствие, без ведома и разрешения пользователя расходуется трафик на скачивание из репозиториев списков пакетов...

MX Центр Обновлений конечно позволяет себя слегка настроить, но он автоматически запускается и работает со всеми вытекающими последствиями:

В дистрибутиве Chimbalix 23.1 этот "Центр Обновлений" сохранился, однако по умолчанию он деактивирован и переведён в Панель Управления, но в дистрибутиве Chimbalix 24.1 было решено вовсе удалить его:

Так же следует сказать про "закладки" в "планировщике задач", что срабатывали каждый день и проверяли обновления/списки пакетов, причём сработать могли в самый неподходящий для пользователя момент, разумеется они были удалены:

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Как устанавливать обновления из репозиториев в дистрибутиве Chimbalix? В идеале никак, если система работает - нечего лезть на рожон!

Разумеется самые отверженные могут использовать Менеджер Пакетов Synaptic! И не надо жаловаться что слишком сложно, если использование данного ПО сложная задача - значит нечего вообще влезать, Linux это вам не Windows, тут многое враждебно к обычному пользователю и не прощает ошибок...

А что насчёт Центра Приложений? Да собственно ничего, просто перенесено всё в Панель Управления, в конце концов Менеджер Репозиториев и Установщик Пакетов ничего плохого не делают своим существованием, не вижу причин их вычищать из системы:

Кстати говоря о чистке, ещё был удалён пакет "mx-docs", это Справка для MX Linux примерно на 185 МиБ в виде PDF файлов, которые толком не сжимались и напрямую влияли на размер ISO образа дистрибутива, но были бесполезны для дистрибутива Chimbalix:

Так же были удалены пакеты "mx-tour", "mx-welcome" и "mx-welcome-data", от них было мало смысла в новом дистрибутиве, а пакет "unattended-upgrades" убран за ненадобностью, ну и почищен "автозапуск".

Почему я так беспардонно удалил "Справку" для MX Linux? Она конечно частично совпадала с дистрибутивом Chimbalix, как-никак он основан на MX Linux, но лишние 185 МиБ на дороге не валяются, и если дистрибутивом невозможно пользоваться без тщательного изучения "мануалов", то на кой вообще нужен такой дистрибутив? Может быть потом и займусь справкой, или кто-нибудь займётся, но сейчас это явно не приоритетная задача.

Теперь вернёмся к Центрам Обновлений.

Если пользователю нужен Менеджер Репозиториев и "Центр Приложений", не имею ничего против, но если вдруг что-то поломается из-за установки софта из репозиториев, это будут проблемы пользователя, не мои, ибо я не поддерживаю способ распространения софта через репозитории, что к слову недоступны без интернета, и доставляют очень много проблем при нестабильном 3G/4G соединении:

Кто-то скажет "скачай репозитории и носи хоть на флешке без интернета!", но я просто покажу размер (96 ГиБ) amd64 ветки репозитория Debian 12.5 (bookworm, main, contrib, non-free и non-free-firmware), и всё сразу станет понятно для тех, кто не очень знаком с линуксами, а ведь нужно еще и ветку i386 иметь при себе, иначе это будет неполноценный набор...

Как можно заметить, софт из репозиториев не перенести на другой ПК без плясок с бубном, да и стандартный линуксоидный каталог OPT для приложений оказался вообще не интересным, а костыли вроде AppImage весьма ограниченны, потому мне пришлось разработать свой каталог для приложений под названием "PortSoft", в котором прекрасно могут существовать практически любые приложения, и не только:

К слову, сборка Stable Diffusion WebUi Neuro Linux прекрасно поселилась в каталоге "PortSoft", ведь в отличие от линуксоидного OPT, здесь не нужны root права для доступа, и софт может работать в своём каталоге без особых ограничений:

Это конечно выглядит не очень "безопасно", но кому действительно нужна безопасность - вперёд и с песней в специализированные для этого операционные системы, там будет много ограничений и своих заморочек, но я же никого не заставляю...

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Отвал сети...

Теперь перейдём к характерной именно для Linux проблеме, заключается она в отвале "сетевых подключений", вот так внезапно! Хотя казалось бы, какие могут быть проблемы с сетевыми подключениями у линуксов, что так известны в серверных кругах? Кто-то даже скажет, что Linux изначально серверная ОС, но это не так, Linux изначально разрабатывался для обычных ПК, так что ярым адептам "пингвина" советую забыть про аргумент "изначально серверной ОС" при попытках оправдать свою вечно кривую "любимицу":

https://en.wikipedia.org/wiki/Linux (2024-03-16)

А проблемы с сетью у линуксов есть, и не сказать что это редкое явление:

На самом деле проблема в отвале DNS, как следствие пользователь не может получить доступ к сайтам в интернете, и с этой проблемой я уже сталкивался когда-то давно, в Ubuntu 16 что ли, но тогда мне было пофиг, ведь я был нормальным человеком использующим Windows... Однако сейчас меня сложно назвать нормальным человеком, ведь использую Linux в качестве операционной системы на ПК, и проблема с "resolv.conf" снова всплыла из болота, правда не совсем как у этих людей на форуме, но тоже неприятно:

Особенно меня позабавил человек, что решал проблему полностью удаляя пакет resolvconf, а после устанавливая заново, и так при каждом запуске системы, безумно? Не сказал бы, ведь если с Linux не случается какое-нибудь дерьмо, наверное можно подумать что это просто не Linux...

Вообще, оригинальный MX Linux видимо подчищает за собой некоторые проблемы, в том числе с файлом resolv, однако дистрибутив Chimbalix уже значительно отличается от "оригинала", а учитывая что линуксы крайне ненадёжные операционные системы в Desktop сегменте, то и проблемы порой всплывают совершенно неожиданно:

Как я нашёл источник проблемы в своём дистрибутиве? На самом деле не очень просто, ведь поиск в файлах операционной системы ничего интересного не выдал, а значит и копать было некуда, однако я подумал, ведь при создании образа лишние файлы вроде "resolv.conf" автоматически удаляются, но при загрузке образа в Live режиме вместо файла появляется битая символическая ссылка...

А из этого следует лишь одно, хлам создаётся в Live режиме, а значит и ковырять нужно Live образ (initrd), что меня привело к злополучной строчке создающей ту самую битую ссылку, которая переносится в систему пользователя при установке дистрибутива:

Да, я не придумал ничего лучше, как перепаковать образ ради пары строчек кода, ну и ради темы grub/syslinux, что внезапно отличается от темы grub/syslinux самого дистрибутива:

Ну а чтобы в будущем не возникало такой дурацкой линуксоидной проблемы с отвалом "интернета", было решено прописать проверку на символические ссылки вместо файла "resolv.conf" при запуске сервиса менеджера сети, разумеется как в init.d, так и в systemd:

Это конечно помешает стороннему софту свободно играться с символическими ссылками, ведь ссылки будут уничтожены при обнаружении, а вместо них будет сгенерирован нормальный файл конфигурации, но это уже проблемы разработчиков софта, что лезут в такие места системы...

Моя задача была исправить проблему и по возможности не допустить её повторения, меня, как пользователя не должно волновать что там происходит с resolv файлом, оно должно просто работать, и теперь оно просто работает.

Надо настроить параметры сети вручную? Пожалуйста! Никаких проблем, но символические ссылки на файл "resolv" оставьте в покое, не надо его дёргать, пусть это делает сервис отвечающий за сетевые подключения:

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И снова интерфейс...

Про графический интерфейс дистрибутивов мы уже поговорили в прошлой части, однако некоторые нюансы остались "за кадром", хотя они ощутимо повлияли на общее удобство в использовании.

Начнём с проводника и того факта, что я забыл вернуть тему оформления Xfce в дистрибутиве Chimbalix 23.1, но это поправим чуток позже, сейчас обратим внимание на формат времени, и в оригинальном MX Linux он плохо настроен, вместо конкретной даты и времени указана "примерная дата", что было исправлено:

К сожалению, разработчики дистрибутивов часто плевать хотели на пользователей, потому мне пришлось даже такие мелочи исправлять, ведь если пользователь хочет посмотреть дату изменения файла, значит это надо сделать! То что некоторые линуксы (например Manjaro 21 Xfce) вместо конкретной даты и времени выдают что-то вроде "Today/Сегодня", ну это я считаю откровенное издевательство:

Радует лишь одно, это судя по всему специфическая проблема файлового менеджера Thunar, которая решается настройками, однако факт о многом говорит, что разработчики дистрибутивов (MX Linux, Manjaro Xfce и возможно других) на такие "мелочи" не обращают внимания...

Ну и "плевок" в сторону панели задач, из-за того, что разработчики MX Linux извращенцы (по моему мнению) предпочитающие вертикальную панель как в Ubuntu, естественно им пришлось извращаться и над кнопками запущенных приложений:

Разумеется у каждого свои вкусы, и никто не мешает всё поковырять вручную... Однако я предпочитаю сам управлять элементами панели задач именно как мне надо, а не как система отсортирует, причём мне гораздо проще ориентироваться с полноценными кнопками на панели, собственно это прекрасный стандарт со времён Windows 95, который до сих пор отлично работает:

Вернёмся к "проводнику", изначально в MX Linux файлы открывались одним кликом, что было бы уместно на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном, но абсолютно неуместно в Desktop сегменте, и может изрядно взбесить пользователя привыкшего к стандарту, когда файлы открываются двойным кликом мыши, а одинарным можно выделить нужный файл для последующих действий над ним, потому это "недоразумение" было исправлено в дистрибутиве Chimbalix, причём замечу, этой глупостью (один клик для открытия/запуска файла) порой страдают и другие линуксы независимо от рабочего окружения...

Так же начиная с Chimbalix 23.1 при изменении прав на каталог изменяются и права на содержимое, это как минимум логично, если не сказать правильно, ибо если нужно изменить права доступа к папке, ожидается что и содержимое будет обработано, однако в линуксах по умолчанию права устанавливаются только на выбранную папку, но не содержимое... К чему это приводит? Конечно же к терминальным танцам с бубном, когда приходится колхозить команду chown/chmod с флагом -R, или ковыряться в дополнительных настройках, хотя в KDE (Dolphin) на мой взгляд работа с правами реализована хорошо, но в моём дистрибутиве пока не используется данный проводник от KDE:

Мне не помешала бы более совершенная альтернатива для Thunar, и Dolphin выглядит интересным вариантом в техническом плане, однако сейчас это лишь "кандидат" на внедрение, не более:

Ну и начиная с Chimbalix 24.1 было отключено автоматическое монтирование USB накопителей, полагаю многие помнят времена Windows XP и хаос, творившийся благодаря такой штуке как "Автозапуск", хоть система нынче ничего не запускает с накопителя, но автоматическое монтирование при подключении это потенциально серьёзная уязвимость, причем не мифическая (эксплуатируемая в специфических условиях), а вполне реальная и обыденная:

Тем более спустя некоторое время меня начало напрягать автоматическое монтирование накопителей, а если даже меня оно начало напрягать... В общем никто не запрещает всё включить обратно, если вдруг надо автоматически запускать проводник при подключении устройств, но отныне это всё по умолчанию выключено:

Что дальше? А дальше пора закругляться!

Для нетерпеливых есть список изменений дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6 в начале статьи, а наглядное сравнение в стиле "было - стало" продолжим в следующей части, так как в этой уже набрался объём, и он неприлично разбухнет если попытаюсь остальное разместить здесь...

Продолжение следует...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.