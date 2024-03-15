Я уже очень давно знаком с Linux, этак со времен Ubuntu 5.10, однако до недавнего времени, как и любой нормальный человек, линуксы для меня были не более чем серверными ОС, и в целом не особо углублялся в это дело, ведь Desktop варианты непригодны для нормального использования. Чего стоит поломанный драйвер LLVMpipe состоящий практически в любом линуксе как один из базовых компонентов, от которого напрямую зависит "User-eXperience".

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И вот, теперь меня уже сложно назвать нормальным человеком, ведь я начал ковырять линуксы, и даже решился сделать свой дистрибутив! Почему? Да потому что до сих пор не известно ни одного пригодного для нормального использования линукса! Сколько бы я не искал, дистрибутивы Linux постоянно оказывались кривым мусором утопающим в болоте зависимостей до такой степени, что без высокоскоростного доступа в интернет даже установить невозможно некоторые, стоит ли говорить о крайне низкой надёжности и живучести таких систем в целом:

Если честно, мне уже надоело проверять чужие кривые поделки называемые дистрибутивами Linux, да и накладно это в плане занимаемого места на HDD:

Так что сразу перейдём к дистрибутиву Chimbalix.

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Начну, разумеется, со ссылки на репозиторий GitHub: ( https://github.com/Shedou/Chimbalix ).

Google Диск: ( https://drive.google.com/drive/folders/1aLBYuxGtlz0r0mBtaSXoB_CvAoli076X ).

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Основные изменения

Может сравнить дистрибутивы в лоб? Кто-нибудь об этом подумал? А я подумал, и решил сравнить изначальный MX Linux 23.1 AHS, Chimbalix 23.1 Alphachi и Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6.

Почему в сравнении участвует не MX Linux 23.2? Знаете поговорку "одно лечим - другое калечим"? Вот это тот случай, когда разработчики MX Linux больше поломали, чем починили в версии 23.2...

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Ладно, не будем далеко отходить от темы, перейдём к сравнению, и тут можно было конечно сравнить процесс установки, но кому это интересно? Установщик то один и тот же во всех трёх случаях, и особой разницы нет, а потому покажу загрузочное меню в режиме BIOS, ведь системы буду устанавливать заново, начисто так сказать:

Единственное, устанавливать систему буду с русской локализацией, ведь есть одна характерная для Linux проблема, которая была "решена" в 24 версии Chimbalix, а ещё доступ к интернету заблокирован, ведь оригинальный MX Linux имеет наглость (как и большинство линуксов) без разрешения и ведома пользователя скачивать из интернета списки линуксоидных репозиториев...

Системы установлены, оригинальный MX Linux встречает приветственным окном (mx-welcome), Chimbalix 23.1 тоже этим окном встречает пользователя, но ещё и терминалом дополнительно, который просит ввести root пароль для полного завершения установки, в 24 версии дистрибутива приветственное окно отсутствует, ведь дистрибутив уже значительно отличается от "оригинала", и оно просто неуместно было бы, однако завершающий установку скрипт до сих пор просит root пароль если он задан:

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Разумеется постинсталляционный скрипт тоже был доработан в 24 версии дистрибутива Chimbalix, он не только стал "чище", но и выполняет больше полезной работы, чтобы пользователю (мне) оставалось как можно меньше лишнего пердолинга с терминалом после установки дистрибутива:

Всё, дистрибутивы установлены до состояния "готов к работе", некоторых может смутить одинаковый фон рабочего стола у Chimbalix 23/24, но не забывайте, 24 версия дистрибутива находится в состоянии "Pre6", смену фона рабочего стола оставим на полноценный выпуск дистрибутива 24 версии:

И не будем спешить, сначала сделаем "снимки" систем, чтобы в любой момент можно было сбросить виртуальные машины к состоянию "сразу после установки ОС", а то вдруг случайно что-нибудь поломаю в процессе сравнения, линуксы они такие, ломаются от любого неосторожного движения, а порой и вовсе сами по себе, особенно дистрибутивы с принудительными автоматическими обновлениями...

Хотя мой дистрибутив даже списки репозиториев (~70-120 МиБ) втихаря не скачивает из интернета, не говоря уже про обновления, так что можно расслабится.

И так, загрузочное меню, здесь функциональных изменений никаких не произошло, разве что тема оформления изменена и подправлены мелочи:

Значит так, мне, как пользователю, первым делом нужны нормальные часы в стандартном международном формате ISO8601, в оригинальном MX Linux есть часы, в виде "мёртвого" виджета на рабочем столе, с которыми никак нельзя взаимодействовать...

Однако можно взаимодействовать с часами на панели задач:

Так как в дистрибутиве Chimbalix часы уже настроены на международный формат ISO8601, их трогать не буду, да и с их настройкой проблем особых нет, а вот с оригинальным MX Linux есть проблемы.

Да, часы на панели задач невозможно адекватно настроить, они обрезаются так как какие-то извращенцы расположили панель вертикально положении, и в неё влазит только 4 цифры мелким шрифтом, чего крайне мало для нормального отображения времени:

Кто-то скажет что есть виджет? Есть, но он будет постоянно перекрыт запущенными приложениями, постоянно сворачивать софт, чтобы посмотреть время? Простите, но это мракобесие в чистом виде.

Следующий нюанс это ярлыки рабочего стола, мало того в оригинальном MX Linux они слишком мелкие, что названия длиннее 6 символов обрезаются, так ещё сразу срабатывают при одиночном клике мышью, это поведение было бы уместно на смартфоне или планшете с сенсорным экраном, но не на ПК, это всё мракобесие естественно было исправлено в дистрибутиве Chimbalix:

Раз уж принялись за панель задач, плавно перейдём к меню "Пуск", в оригинальном MX Linux используется Whisker Menu, и оно перегружено информацией, причём всё разбросано как попало, что очень характерно для линуксов в целом, ну а поиск нужных приложений в этой помойке тот ещё геморрой на голову.

Я пытался переработать меню в Chimbalix 23.1, и в целом это получилось, однако у Whisker Menu есть очень серьёзная проблема, он не способен на вложенные элементы, что сильно ограничивает наполнение системы новыми приложениями, потому я вообще отказался от недоразвитого Whisker Menu в пользу стандартного Xfce Меню начиная с Chimbalix 24.1:

Да, работа над меню "Пуск" всё ещё идёт, однако я уже знаю в какую сторону буду развивать, частично достигнутый уровень Windows XP это уже неплохо, но почему частично? Потому что у линуксоидов религия не позволяет сделать "как в Windows", но сделать лучше, чем в Windows они не способны, потому делают хуже, в общем с элементами меню взаимодействовать нельзя через правую кнопку мыши, что печально:

И вообще, хочется что-нибудь хотя бы на уровне Windows 7, чтобы было адекватное меню со списком элементов, с которыми можно по-человечески взаимодействовать, и при этом работали вложенные разделы, чего нет даже у известных мне KDE поделок...

Ведь как показывает практика, Linux и "недоразвитость" это синонимы, впрочем, старое доброе меню в стиле Windows XP всяко лучше вот этого вечно кривого "хрен пойми что":

Теперь перейдём к Панели Управления, в оригинальном MX Linux она хаотична и разбита на два разных "раздела", основная и MX Инструменты, я даже не знаю как это комментировать, названия элементов не говорят ничего конкретного, да и почему "System Locales" находится в разделе "Оборудование"? Почему есть "Клавиатура", а рядом "Системная клавиатура" с иконкой от элемента "Дисплей"? Да и в панели "MX Инструменты" продублированы некоторые настройки из обычной Панели Управления, брр, голову сломать можно пытаясь найти нужные настройки, и к сожалению это характерная проблема многих линуксов:

Само собой я не мог оставить это мракобесие "как есть" в дистрибутиве Chimbalix, и осталась только одна Панель Управления, в которой настройки разложены на своих логичных местах. У меня есть конечно планы по дальнейшей доработке "Настроек", но сейчас данным разделом можно нормально пользоваться, потому это далеко не самая приоритетная задача:

Кстати, надо бы Дату и Время настроить, а то в двух виртуальных машинах она неправильно задана...

Как можно заметить, в оригинальном MX Linux гораздо сложнее добраться до настроек времени, вроде мелочь, всего-то навёл порядок в Панели Управления, а пользоваться стало гораздо проще:

Эх, вот досада, элемент "Панель Задач" в русской локализации чуток остался недоработан... Впрочем, ничего страшного, думаю я не забуду это исправить к выпуску полноценной версии Chimbalix 24.1 Alphachi:

Так, ладно, что там дальше...

Наверняка некоторых людей бесит тот факт, что линуксы "из коробки" порой настроены так, что спустя некоторое время переходят в спящий режим со всеми вытекающими последствиями, а последствия в случае Linux могут быть разнообразные, начиная от "мёртвого сна", когда система не просыпается, или просыпается зависшей, до проблем с оборудованием, особенно если используются всякие китайские системные платы с модифицированными BIOS для работы процессоров не предназначенных для данных плат.

Это вам не Windows, которая заблокирует возможность перехода в спящий режим если есть какие-то проблемы, нет, в линуксах пофиг на проблемы, линукс просто засыпает и не просыпается, либо просыпается неработоспособным...

Особенно проблемы со спящим режимом касаются видеокарт от AMD, так восхваляемых линуксоидами, и которые лишь совсем недавно "получили" исправления:

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60768

Однако даже MX Linux последней версии (23.2 AHS) имеет ядро 6.6.12, да и мой дистрибутив Chimbalix 24.1 работает на ядре 6.6.13, так что эти все исправления для вечно кривых AMD проходят мимо, увы...

Впрочем, Ждущий/Спящий режим системы по умолчанию отключен как в MX Linux, так и в Chimbalix:

Однако с параметрами питания монитора есть различия, в моём дистрибутиве по умолчанию отключены параметры "погасить экран" и "ждущий режим":

Так же отключен "хранитель экрана" за ненадобностью, не думаю что пользователь опростоволосится если вдруг захочет включить "хранитель экрана", чтобы полюбоваться синими квадратами под названием "цветные квадраты":

И раз уж тема зашла про оформление, наверняка многие уже заметили, в дистрибутиве Chimbalix окна имеют границы адекватной толщины, через которые без проблем можно взаимодействовать с интерфейсом, тем временем оригинальный MX Linux страдает от границы толщиной всего в 1 пиксель.

Так же некоторые могли заметить более адекватное расположение нижних кнопок в Панели Управления, в MX Linux они прижаты к краю окна, как и в Chimbalix 23.1, но в Chimbalix 24.1 они гораздо более гармонично вписаны, ведь была заменена кривая GTK тема от MX Linux на модифицированный "Greybird".

На что ещё повлияла замена GTK темы? Правильно, GTK приложения вроде Mozilla Firefox так же получили адекватные кнопки управления и границы, ведь эти элементы интерфейса прописаны именно в GTK теме (просто неадекватных размеров CSS файлы, под которые не существует адекватных редакторов темы GTK):

Хотя некоторые самозваные "эксперты" по линуксу при мне визжали во весь голос, что этими элементами интерфейса управляет именно Xfce тема, но никак не GTK, просто я такой весь дурак ничего не понимаю и не знаю в линуксах. Это было очень забавно и смешно, когда линуксоид кичится какой он "эксперт" по линуксам, однако не знает даже элементарного, но усердно верует что он прав, а остальные просто идиоты... Наверняка и под этой статьей будут отмечаться "эксперты" по линуксу, и расскажут как я всё неправильно делаю, ну да ладно, не будем далеко отходить от темы.

К слову, оригинальная тема MX Linux настолько кривая, что тёмный вариант оформления Xfce (заголовки и границы окон) никак не отличается от светлого, даже если включить по умолчанию отключенную опцию "Установите соответствующую тему Xfwm4...", что весьма забавно:

Chimbalix 23.1, с темами оформления всё так же печально, чего хотеть от наспех выпущенного дистрибутива?

Однако Chimbalix 24.1 уже значительно более доработан в плане оформления, и оформление по умолчанию не разрывается сейчас, вместе с GTK изменяется и Xfwm4:

Ну и контекстное меню теперь соответствует теме оформления, что вроде и мелочь, но ощутимо, ведь мне, как пользователю, не очень то и приятно смотреть на чёрное контекстное меню при светлом оформлении:

Ладно, что-то статья слишком жирная получилась, планировалось за один присест всё сравнить, но не удалось, не получилось... Придётся разбивать на материал на несколько частей.

Продолжение следует...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



