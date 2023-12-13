Первая причина в сотнях и тысячах зависимостей, которые рано или поздно приводят к конфликтам (Dependency Hell).

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Б - безопасность, это вторая причина, почему репозитории не лучший источник приложений, вредоносные пакеты то и дело проникают туда, собственно, а почему бы и нет? Ведь гораздо проще заразить централизованный репозиторий с софтом для Linux, чем бегать по всему интернету пытаясь "взломать" множество независимых источников для Windows.

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Особое внимание заслуживает непереносимость пакетов, что есть следствие конфликта зависимостей, как это проявляется? Пакеты из репозиториев MX Linux 23.1 могут не подойти к MX Linux 23, обычно начинается тот самый "Dependency Hell", и с такой ситуацией я уже сталкивался неоднократно, даже не буду говорить про разницу между Ubuntu 20.04 и 13.04, особенно учитывая, что репозитории последней уже давно мертвы, а это есть третья причина:

Четвёртая причина это устаревшие версии софта в актуальных репозиториях, вот прямо так захожу на сайт разработчиков Inksckape, и вижу актуальную версию 1.3.2, тем временем из репозиториев установилась в систему прошлогодняя версия 1.2.2:

Может установленный у меня как основная ОС MX Linux 23 уже устарел? Давайте посмотрим на Inkscape в репозиториях самого свежего MX Linux 23.1, и что мы видим? Правильно, всё ещё тухлая прошлогодняя версия, то есть за 2022 год, а ведь уже почти 2024 год:

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Далее проблема автономности, ведь "автономные" установочные пакеты на самом деле нихрена не автономные в большинстве случаев, и требуют досасывать зависимости через интернет, зачастую в репозиториях нет нужных зависимостей, и это пятая причина:

Для примера возьмём OBS Studio, и тут я заметил, разработчики данного приложения похоже умеют работать над ошибками, ранее я их упрекал за разорванные DEB файлы под Ubuntu разных выпусков, и вот буквально на днях они сделали релиз, в котором есть единый установочный файл "Ubuntu-x86_64":

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Вероятно пакет должен подойти под разные версии дистрибутива, непонятно только начиная с какой именно, да и "dbsym" вызывает вопросы, возможно они просто бросили поддержку старых дистрибутивов вроде Ubuntu 20.04/22.04, что в целом типичное поведение разработчиков ПО для Linux...

В общем есть надежда, что наконец разработчики осилили автономный установочный пакет, и действительно начали работать над своими ошибками, но рано я обрадовался, на поверку оказалось всё печально:

Да, я проверял в дистрибутиве Kubuntu 23.04, ибо Ubuntu 22.04 сама себя поломала принудительными автоматическими обновлениями, даже терминал больше не работает, так что пришлось использовать ответвление от "оригинала"... Но сути это не меняет, как пользователь, я не могу взять с собой флешку с установочным DEB пакетом OBS Studio и установить на каком-либо автономном ПК без интернета.

А ещё меня очень забавляет пустой раздел помощи в меню "Пуск", помощь по линуксоидски:

Раз уж упомянул Ubuntu, скажу пару слов про шестую причину, почему репозитории не лучший источник ПО, ведь они способствуют принудительной установке обновлений без разрешения и согласия пользователя, чем страдают многие дистрибутивы, и может приводить к Vendor-Lock, но особенно сильно страдает принудительными обновлениями именно Ubuntu:

Это были шесть причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта, можно конечно и дальше продолжить, но пока хватит.

Кто-то возможно попытается искать разнообразные оправдания, например, что можно скачать репозиторий на флешку и носить с собой, конечно можно! Могу только пожелать удачи найти нормальную флешку объёмом 2 ТБ, чтобы туда запихнуть 1132 ГБ тухлого и кривого софта (amd64+i386 так как без i386 система неполноценна), главное потом случайно не вынуть флешку из гнезда забыв сделать "Unmount", что в линуксах часто приводит к поломке файловой системы, часто по сравнению с Microsoft Windows в аналогичных ситуациях разумеется:

https://www.debian.org/mirror/size

Репозитории хороши в серверном сегменте, когда через терминал нужно один раз всё установить, настроить и оставить систему на годы и десятилетия выполнять одну единственную задачу, но в сегменте обычных ПК и ноутбуков такой подход, как показывает практика, настолько же "успешен", как и Linux в Desktop сегменте:

Потому я стараюсь по возможности избавляться от софта устанавливаемого из репозиториев, заменяю портативными вариантами в формате AppImage, данный формат далеко не идеал, но лучшего пока не встречал:

Хотя нет, уже давно известен лучший вариант, он широко применяется в Microsoft Windows, нужно просто статически компилировать софт, прямо как делают многие разработчики софта для Windows, чтобы из зависимостей были лишь самые базовые системные библиотеки вроде glibc (очень условно "VC Redist").

Но это уже противоречит линуксоидным философиям, которые не терпят сходства с "плохой и ужасной от корпорации зла", впрочем, это уже тема для другой статьи.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.