Тайваньская компания TSMC работает над собственной технологией упаковки чипов, аналогичной Intel EMIB. Разработка ведется при участии Kinsus Interconnect Technology и должна стать альтернативой существующим решениям CoWoS.

TSMC, крупнейший контрактный производитель чипов, разрабатывает новую технологию упаковки. Она должна составить конкуренцию решению Intel под названием EMIB. По данным источников The Information, компания опасается потери клиентов из-за преимуществ Intel в этой области.

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Внутри TSMC эту разработку называют EMIB-подобной. В разработке участвует тайваньская компания Kinsus Interconnect Technology, которая поможет с масштабированием и производством. На данный момент TSMC предлагает три версии своей технологии CoWoS. CoWoS-S использует цельный кремниевый интерпозер с высокой плотностью трассировки. CoWoS-L представляет собой гибрид: органическую основу с встроенными кремниевыми мостиками для высокоскоростных соединений. CoWoS-R полностью заменяет кремний органическим материалом, что снижает стоимость, но немного уменьшает плотность.

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Intel EMIB, в свою очередь, использует встроенные в подложку кремниевые мосты. Это обеспечивает высокую плотность соединений без использования дорогого кремниевого интерпозера, который занимает всю площадь чипа. У Intel есть несколько вариантов EMIB, включая версии со встроенными конденсаторами и сквозными соединениями.

Разработка TSMC должна предложить клиентам альтернативу Intel, чтобы они не переходили к конкуренту. EMIB от Intel уже используется в некоторых продуктах, и TSMC стремится не уступать в этой технологии. Новая разработка может стать важным шагом для сохранения рыночной доли TSMC в сегменте передовой упаковки чипов.