Microsoft начала массовые сокращения, которые затронут преимущественно игровое подразделение. По данным Game Developer, под увольнения попадает студия id Software — разработчик Doom. Сокращения коснутся примерно 50% сотрудников.
Изображение: Microsoft
Ни Microsoft, ни id Software официально не подтвердили эту информацию. Однако бывший сотрудник студии Майкл Мейнард в LinkedIn подтвердил цифру в 50%. По оценкам, это около 90 человек. Какие именно отделы пострадают под сокращение больше всего, пока неизвестно.
Студия входит в профсоюз CWA. Microsoft признала профсоюз в 2025 году, но стороны до сих пор не заключили первый контракт. Глава CWA Клод Каммингс-младший заявил, что Microsoft затягивает переговоры. Профсоюз намерен требовать справедливых выходных пособий.
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Агентство Bloomberg сообщило, что в рамках «перезагрузки» Xbox компания ZeniMax Media, материнская компания id Software, сосредоточится на своих крупнейших франшизах — таких как The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein и Doom. Высказывается предположение, что это и стало причиной сокращений в id Software. Microsoft уже сократила 1600 человек и планирует уволить еще столько же в ближайшие месяцы.