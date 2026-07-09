Студия id Software, известная по серии Doom, увольняет около половины своего персонала.

Microsoft начала массовые сокращения, которые затронут преимущественно игровое подразделение. По данным Game Developer, под увольнения попадает студия id Software — разработчик Doom. Сокращения коснутся примерно 50% сотрудников.

Изображение: Microsoft

Ни Microsoft, ни id Software официально не подтвердили эту информацию. Однако бывший сотрудник студии Майкл Мейнард в LinkedIn подтвердил цифру в 50%. По оценкам, это около 90 человек. Какие именно отделы пострадают под сокращение больше всего, пока неизвестно.

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Студия входит в профсоюз CWA. Microsoft признала профсоюз в 2025 году, но стороны до сих пор не заключили первый контракт. Глава CWA Клод Каммингс-младший заявил, что Microsoft затягивает переговоры. Профсоюз намерен требовать справедливых выходных пособий.

Агентство Bloomberg сообщило, что в рамках «перезагрузки» Xbox компания ZeniMax Media, материнская компания id Software, сосредоточится на своих крупнейших франшизах — таких как The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein и Doom. Высказывается предположение, что это и стало причиной сокращений в id Software. Microsoft уже сократила 1600 человек и планирует уволить еще столько же в ближайшие месяцы.