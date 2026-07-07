Генеральный директор Xbox Аша Шарма объявила о масштабных сокращениях и смене структуры управления. Причина — рентабельность компании оказалась в разы ниже, чем у конкурентов.

Аша Шарма опубликовала обращение к сотрудникам, в котором описала реальное положение дел в Xbox. Оно оказалось хуже ожиданий: бизнес теряет деньги, количество игроков падает, а штат продолжает расти. В ответ на это руководство Шарма решила запустить самую серьезную перестройку за всю историю бренда.

Изображение: Xbox

Ситуация внутри Xbox требует немедленных решений. Шарма прямо заявила, что бизнес находится в плачевном состоянии. Рентабельность компании сейчас в 3–10 раз ниже, чем у других крупных игровых платформ и издателей. Кроме этого, в девятом поколении консолей Xbox вышла с меньшей базой пользователей и более высокими расходами. Ставка на Game Pass и мультиплатформенность не дала ожидаемого роста. В результате основной бизнес ослаб, хотя штат, инвестиции и время на разработку увеличивались в надежде на улучшение.

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Теперь же компания переходит к жестким мерам. До 2027 года планируют сократить около 3200 сотрудников. Часть студий, включая Compulsion Games и Double Fine Productions, становятся независимыми. Ninja Theory и Undead Labs переходят к новым владельцам, но получат финансирование на завершение своих проектов. Ни одна из ранее анонсированных игр не отменяется. Mojang и King теперь переходят под прямое управление Шармы, так как эти студии приносят наибольшее число активных игроков.

Одной из ключевых проблем названа внутренняя бюрократия. В некоторых подразделениях решение проходило через 14 уровней управления. Это не только увеличивало затраты, но и серьезно замедляло творческие процессы. Ответственность размывалась, а команды тратили время на бесконечные согласования. При этом платформенные подразделения выросли на 40% с начала поколения, хотя количество геймеров и время, проведенное за играми, уменьшились.

Чтобы исправить ситуацию, количество уровней управления сократят до пяти, а в ряде случаев — до трех. В новой системе основную роль получают разработчики, руководители, которые продолжают участвовать в работе и развивают свои команды, а также сотрудники, которые принимают ключевые решения и несут за них ответственность. Кроме того, Xbox упростит работу с инструментами, приведет в порядок кодовую базу и вдвое сократит расходы на сторонних подрядчиков.

Впервые в компании появляется должность операционного директора с полной ответственностью за прибыль и убытки по всем направлениям. На этот пост назначена Хелен Чанг, которая проработала в Xbox почти два десятилетия и участвовала в создании Xbox Live, а также руководила Mojang и франшизой Minecraft. Теперь она объединит все бизнесы под единой моделью управления. Дэйв Маккарти, проработавший в компании 17 лет и участвовавший в создании платформы, уходит на пенсию. Шарма заявила, что Xbox продолжит вкладывать в развитие те же средства, что и раньше, но с большей дисциплиной и ясностью. Компания ставит цель вернуться к росту в 2027 году.