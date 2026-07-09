Японский зонд Hayabusa2 пролетел мимо астероида Торифуне и передал снимок, на котором объект напоминает снеговика.

В воскресенье аппарат Hayabusa2 пролетел мимо околоземного астероида Торифуне. Миссия входила в программу планетарной защиты — отработки способов отклонения потенциально опасных космических объектов. В понедельник JAXA опубликовало снимок, сделанный телескопической камерой зонда.

Источник: Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)

На черно-белом изображении видны два соединенных круглых объекта. Ученый JAXA Юя Мимасу сравнил астероид со снеговиком. Мимасу отметил, что не ожидал получить такой детальный кадр, на котором теперь можно разглядеть скалы. Зонд двигался со скоростью более 18 000 километров в час. Он должен был пролететь на расстоянии 800 метров от астероида, но JAXA уточнит эту величину позже. Если данные подтвердятся, это станет одним из самых близких пролетов мимо околоземного астероида в истории.

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Агентство также сообщило об успешном сборе данных с трех других приборов. Они измеряли расстояние до астероида и искали признаки присутствия воды. Ранее Hayabusa2 уже прославился миссией к астероиду Рюгу. В 2019 году он собрал образцы с его поверхности и доставил их на Землю. Эти материалы помогли ученым узнать о Солнечной системе времен ее зарождения 4,6 миллиарда лет назад.

В 2031 году зонд попытается сблизиться с астероидом 1998KY26. Параллельно JAXA и Европейское космическое агентство готовят миссию к астероиду Апофис, который приблизится к Земле в апреле 2029 года.