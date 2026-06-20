PR-фирма Poplar Group прекратила сотрудничество с Trump Mobile спустя год после заключения контракта.

Проект смартфона T1 продолжает сталкиваться с новыми трудностями. Теперь компания Trump Mobile осталась без агентства, которое занималось ее публичными коммуникациями с момента запуска инициативы.

Изображение: WCCFTech

Poplar Group прекратила сотрудничество с Trump Mobile после примерно года работы по PR-сопровождению проекта. Агентство подтвердило The Verge, что больше не оказывает компании поддержку.

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Контракт между сторонами заключили в июне 2025 года. Именно представитель Poplar Group Крис Уокер (Chris Walker) тогда заявил USA Today, что смартфон T1 производят в Соединенных Штатах. Позднее Trump Mobile изменила формулировки в маркетинговых материалах и начала использовать описание «собран в Америке».

Смартфон T1 работает на Android и относится к устройствам среднего уровня. Он получил экран диагональю 6,8 дюйма, основную и фронтальную камеры по 50 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки 30 Вт, накопитель на 512 ГБ и разъем для наушников 3,5 мм.

Компания также пересмотрела позиционирование стоимости устройства. Цену в 499 $ она теперь называет вводной, уточняя лишь, что итоговая стоимость останется ниже 1000 $.

Продажи стартовали, но покупателей оказалось мало. Это странно на фоне 600 тысяч предзаказов с депозитом по 100 $ — компания получила около 60 миллионов $ наличными.

Главный удар пришелся на отчет iFixit. Специалисты показали, что T1 представляет собой модифицированную версию HTC U24 Pro с идентичной материнской платой и разъемами для дисплея. Отказ PR-агентства случился в тот момент, когда доверие к продукту уже серьезно пошатнулось.