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Global_Chronicles
Notebookcheck сравнили Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra
Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Прямое сравнение Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra показывает, что устройства подходят разным покупателям.
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Выбрать флагманский смартфон порой непросто. Журналисты Notebookcheck сравнили две топовые модели на одном чипе и выяснили, что Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra адресованы разным покупателям.

Изображение: Notebookcheck

Автор обзора Маркус Хербрих отмечает, что в Европе Oppo Find X9 Ultra стоит около €1500 (эквивалентно ≈₽ 126 900). Vivo X300 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища — почти €2000 (эквивалентно ≈₽ 169 220). На момент написания новости в России на маркетплейсах можно было приобрести Oppo Find X9 Ultra 12ГБ+256ГБ за ₽ 88 713  (эквивалентно ≈€ 1048)  и Vivo X300 Ultra 16+512 Гб 5G  за ₽ 101 550  (эквивалентно ≈€ 1200).

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По звуку издание Notebookcheck оценивает Oppo намного лучше. Динамики мощнее и сбалансированнее, высокие частоты стабильнее. Громкость примерно на 4,5 децибела выше, чем у Vivo. Аккумулятор Oppo на 7050 мА·ч работает на пять часов дольше в тесте с Wi-Fi, чем батарея Vivo на 6600 мА·ч. Корпус Oppo нагревается слабее: 50 градусов против почти 55 у Vivo. Скорость Wi-Fi и флеш-памяти UFS у Oppo вдвое выше, но в повседневном использовании разница почти незаметна.

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По экрану лучше Vivo. Яркость OLED-панели стабильнее, автоматическая регулировка работает точнее — у Oppo она часто занижает яркость. Вибромотор у Vivo мощнее. По камерам Vivo тоже впереди. Сверхширокоугольная камера дает лучший результат благодаря более крупному сенсору. Основная камера выигрывает от качественного программного обеспечения, которое Хербрих называет, вероятно, лучшим в индустрии. Oppo может сравниться, но не превосходит. У Oppo есть физические кнопки, в том числе для управления камерой, — у Vivo их нет. Кому покупателю, какой смартфон? Oppo подойдет тому, кто ставит на первое место автономность, качество звука и физические кнопки. Vivo — тому, кому важнее экран и камеры.

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Источник: notebookcheck.net
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