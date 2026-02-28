Новая серия ThinkBook 2026 сочетает этот формат с процессорами Intel Core Ultra Series 3

После дебюта LPCAMM2 в рабочей станции ThinkPad P1 Gen7 компания Lenovo вывела новый стандарт памяти в массовый сегмент. Как пишет WCCFTech, модели ThinkBook 14+ и 16+ образца 2026 года получили модули LPCAMM2 и чипы Intel Core Ultra Series 3, что упростило модернизацию и повысило частоты ОЗУ.

Источник изображения: WCCFTech

Серия ThinkBook 2026 использует память LPCAMM2 LPDDR5X-8533 MT/s. Для сравнения: в линейке ThinkBook 2025 применялась SO-DIMM с частотой 5600 MT/s. Разница заметна сразу — выше пропускная способность и компактнее сам модуль.

Источник изображения: @realVictor_M

Lenovo первой запустила такой ноутбук в потребительском сегменте в Китае. Внутри — процессоры Panther Lake Core Ultra 300H. Точный список моделей компания не раскрыла, но ориентиром служат прошлогодние конфигурации с Core Ultra 5 338H и X7 300H.

Источник изображения: @realVictor_M

LPCAMM2 сохраняет производительность LPDDR5X и при этом позволяет менять модуль, как обычный SO-DIMM. При этом цена на модули LPCAMM2 пока выше, чем на традиционную память. Скорее всего, новые ThinkBook будут стоить дороже прошлогодних моделей.