Tom's Hardware сообщает, что план Nvidia инвестировать до $100 млрд в OpenAI столкнулся с трудностями.

По данным издания Tom's Hardware, которое ссылается на The Wall Street Journal , меморандум о взаимопонимании на $100 млрд, который в сентябре с помпой представили Nvidia и OpenAI, рискует остаться лишь декларацией о намерениях. Переговоры застопорились, а внутри Nvidia нарастают сомнения в целесообразности такой масштабной ставки на одного партнера.

Изначально Nvidia планировала построить для OpenAI гигантские дата-центры мощностью 10 гигаватт и профинансировать их создание суммой до $100 млрд. Взамен OpenAI обязалась арендовать эти мощности и чипы. Но с сентября прошлого года стороны так и не смогли превратить меморандум в твердый контракт.

Ключевая причина — растущий скепсис внутри Nvidia. Источники издания утверждают, что сам Дженсен Хуанг в частных беседах с коллегами называл меморандум необязательным документом, который можно изменить. Он якобы выражал обеспокоенность деловой дисциплиной OpenAI и растущей конкуренцией со стороны других игроков, таких как Anthropic и Google.

При этом Хуанг не отрицает важности OpenAI, как клиента. Компания остается одним из крупнейших покупателей чипов Nvidia, и ее провал больно ударит по производителю. Однако другие крупные клиенты, вроде Илона Маска с его xAI, уже диверсифицируют поставки, используя чипы конкурентов. А Google и Amazon и вовсе развивают собственные процессоры для ИИ.

В итоге стороны сейчас пересматривают условия. Скорее всего, сделка не будет расторгнута полностью. OpenAI все еще может получить от Nvidia десятки миллиардов в виде инвестиций в капитал. Но та грандиозная, почти фантастическая сумма в $100 млрд и эксклюзивное партнерство теперь кажутся маловероятными.