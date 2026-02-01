Сайт Конференция
Global_Chronicles
Tom's Hardware: Крупная сделка Nvidia с OpenAI на $100 млрд оказалась под вопросом
Tom's Hardware сообщает, что план Nvidia инвестировать до $100 млрд в OpenAI столкнулся с трудностями.

По данным издания Tom's Hardware, которое ссылается на The Wall Street Journal, меморандум о взаимопонимании на $100 млрд, который в сентябре с помпой представили Nvidia и OpenAI, рискует остаться лишь декларацией о намерениях. Переговоры застопорились, а внутри Nvidia нарастают сомнения в целесообразности такой масштабной ставки на одного партнера.

Источник изображения: Nvidia

Может быть интересно

Изначально Nvidia планировала построить для OpenAI гигантские дата-центры мощностью 10 гигаватт и профинансировать их создание суммой до $100 млрд. Взамен OpenAI обязалась арендовать эти мощности и чипы. Но с сентября прошлого года стороны так и не смогли превратить меморандум в твердый контракт.

Ключевая причина — растущий скепсис внутри Nvidia. Источники издания утверждают, что сам Дженсен Хуанг в частных беседах с коллегами называл меморандум необязательным документом, который можно изменить. Он якобы выражал обеспокоенность деловой дисциплиной OpenAI и растущей конкуренцией со стороны других игроков, таких как Anthropic и Google.

При этом Хуанг не отрицает важности OpenAI, как клиента. Компания остается одним из крупнейших покупателей чипов Nvidia, и ее провал больно ударит по производителю. Однако другие крупные клиенты, вроде Илона Маска с его xAI, уже диверсифицируют поставки, используя чипы конкурентов. А Google и Amazon и вовсе развивают собственные процессоры для ИИ.

В итоге стороны сейчас пересматривают условия. Скорее всего, сделка не будет расторгнута полностью. OpenAI все еще может получить от Nvidia десятки миллиардов в виде инвестиций в капитал. Но та грандиозная, почти фантастическая сумма в $100 млрд и эксклюзивное партнерство теперь кажутся маловероятными.

#nvidia #google #ии #openai #инвестиции #дженсен хуанг #anthropic #tom&#x27;s hardware #the wall street journal
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Евгений Попов
19:28
Ну Феррари и прочие суперкары тоже продаются, а толку? :) Просто сравни цены сколько новый 16TB HDD стоит и сколько такой же емкости SSD :)
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Евгений Попов
19:26
Привет тебе из 2026 года. Диски прекрасно продолжают работать :)
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Евгений Попов
19:25
Плюс гелия в том что он уменьшает сопротивление среды, что позволяет запихнуть в стандартный корпус больше блинов. Ну и гелий никуда не утекает. Хватит уже этот бред писать.
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Зю
19:24
Как же так? Ведь эта пирамида должна была выстоять, она же особенная...
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
Евгений Попов
19:23
В этих дисках нет SMR. Гелий позволил снизив сопротивление среды запихать больше пластин в стандартный корпус и не угробить стабильность механики при температурный режим.
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Дима
19:06
Эти, видимо, готовятся к разборкам по Кипру.
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
Дима
19:03
Это типа " Пролетарии всех стран оъединяйтесь" в исполнении " Не пролетариев". Нам радоваться не стоит. Память от этого не подешевеет.
Шейх из ОАЭ приобрел долю в криптовалютном проекте, связанном с президентом США
Дмитрий Захаров
18:57
Пишут про то, что актуально. Перестанут писать как станет не актуально. Это не значит, что станет лучше или хуже, просто писать об этом перестанут. Как горилось в классике, есть выход проще, просто пе...
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
lighteon
18:47
https://www.overclockers.com/ati-radeon-hd-5550-gddr5-review/ Ну вот здесь, к примеру, на аналогичном графическом чипе работающем на более высоких частотах результат и того ниже в бенчмарке Aliens vs...
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Китя.
18:44
Во время простора сериала сдох. Ну это не в какие ворота.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
