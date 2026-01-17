Live Science сообщает о новом исследовании, которое может объяснить противоречия в наших моделях Вселенной.

Как сообщает Live Science, наблюдения за Вселенной перестали укладываться в старую добрую теорию. Разрыв между расчетами и реальностью заставляет ученых искать экзотические объяснения.

Стандартная космологическая модель, известная как Lambda-CDM, описывает темную энергию как неизменную космологическую постоянную. Однако свежие данные с инструмента DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), установленного в обсерватории Китт-Пик, вносят в эту картину сомнения. Они показывают расхождение между теоретической скоростью расширения Вселенной и фактической скоростью разбегания галактик.

Чтобы устранить это несоответствие, исследователь Мухаммад Гулам Хуваджа Хан (Muhammad Gulam Hussain Khan) предложил рассмотреть пространство не как пустоту, а как среду с объемной вязкостью. Если говорить просто, вязкость — это то, насколько жидкость сопротивляется течению. Вода течет легко, а мед — нет. Так вот, вакуум может вести себя скорее как мед.

В своей модели ученый вводит концепцию пространственных «фононов». В обычной физике фононы — это колебания атомов в кристалле. Хан переносит эту идею на ткань самого пространства. Эти продольные колебания, подобные звуковым волнам в вакууме, создают призрачное давление. Оно действует против сил расширения, немного их замедляя.

Расчеты показывают, что такая вязкая модель хорошо соответствует данным DESI. Она устраняет часть противоречий, которые создает стандартное представление о темной энергии как о константе.

Но это именно гипотеза. Идея вязкой темной энергии требует фундаментального пересмотра природы вакуума. При этом данные DESI еще проходят проверку научным сообществом. Следующие годы наблюдений, в том числе с помощью телескопа «Эвклид» (Euclid), покажут, есть ли у пространства это странное свойство или ученые ищут ответ не там.