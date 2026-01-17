Сайт Конференция
Global_Chronicles
Tweak Town: Apple оснастит OLED-экранами пять новых моделей устройств к 2028 году
Tweak Town сообщает, что Apple планирует в ближайшие годы оснастить OLED-дисплеями пять своих ключевых продуктов.

Издание Tweak Town, ссылаясь на данные Bloomberg и DigiTimes, сообщает о планах Apple. Компания готовится к масштабному обновлению линейки своих устройств. В течение нескольких лет она заменит экраны в ряде популярных продуктов на более современные OLED-панели.

 

По информации инсайдеров, включая авторитетного аналитика Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, план выглядит так. В 2026 году OLED-дисплеи получат iPad Mini и MacBook Pro. Годом позже, в 2027-м, новые экраны появятся у iPad Air и iMac. Очередь MacBook Air подойдёт лишь в 2028 году.

OLED-технология обеспечивает более высокое качество изображения по сравнению с традиционными жидкокристаллическими (LCD) экранами. Ее главное преимущество — возможность отключать отдельные пиксели, что даёт идеально чёрный цвет, высокую контрастность и насыщенные цвета.

Как видим, Apple постепенно откажется от LCD-экранов даже в тех устройствах, где они используются до сих пор. Это должно значительно улучшить качество картинки для пользователей планшетов и ноутбуков компании.

#apple #ipad #oled #macbook #дисплеи #tweak town
