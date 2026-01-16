Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о серьезных финансовых трудностях для мировой экономики

Мировую экономику может ожидать тяжелый период, если текущие инвестиции в технологии не оправдают ожиданий. С таким предупреждением выступила глава МВФ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью Reuters заявила, что глобальной экономике грозят серьезные финансовые проблемы. Причина — огромные ресурсы, которые вкладывают в искусственный интеллект. Если эти инвестиции не приведут к реальному росту производительности, последствия будут негативными для всех.

Георгиева отметила, что скоро МВФ обнародует прогнозы. Они покажут, что экономика в целом сохранила устойчивость к недавним торговым потрясениям. Однако, по ее словам, это не повод для расслабления.

«Мы живем в более непредсказуемом мире, и тем не менее, немало компаний и политиков действуют так, как будто мир не изменился», — констатировала она.

Особую озабоченность главы фонда вызывает то, что многие страны не успели создать достаточные финансовые резервы. Эти «подушки безопасности» необходимы, чтобы смягчить удар от возможных новых потрясений. Сейчас МВФ реализует 50 кредитных программ, что является высоким показателем, и фонд готов к тому, что обращений за помощью может стать ещё больше.

Таким образом, ключевой посыл МВФ ясен: текущая стабильность — обманчива. Миру нужно готовиться к турбулентности, а ставка на технологический прорыв в лице ИИ может оказаться рискованной.

В этой связи хотим напомнить, что Дженсен Хуанг, чья компания NVIDIA стала одним из главных бенефициаров бума ИИ, крайне недоволен подобного рода риторикой.