Повторный анализ окаменелой бедренной кости Sahelanthropus tchadensis, возрастом около 7 миллионов лет, выявил ранее незамеченную деталь. Крошечный бугорок на кости, характерный для двуногих существ, указывает, что эта древняя обезьяна могла передвигаться на двух ногах, как человек.

Загадка передвижения одной из древнейших известных обезьян, возможно, решена. Споры о том, ходил ли Sahelanthropus tchadensis на двух ногах, длились два десятилетия, но ключевое доказательство, кажется, было упущено из виду.

Колени и бедра Sahelanthropus tchadensis (в центре) функционировали скорее как у человека (справа), чем у шимпанзе (слева)

Ископаемый вид Sahelanthropus tchadensis был впервые описан в 2002 году. Споры о том, передвигался ли Sahelanthropus tchadensis на двух ногах, как человек (был ли он прямоходящим), длились два десятилетия. И вот команда под руководством Скотта Уильямса (Scott A. Williams) из Нью-Йоркского университета (New York University) заново изучила 3D-сканы бедренной и локтевых костей. Сначала форма костей указывала на сходство с современными шимпанзе.

Однако исследователи обнаружили три особенности, которые изменили картину. Во-первых, бедренная кость была изогнута внутрь, как у человека, что обеспечивало близкое расположение коленей. Во-вторых, на кости нашелся след крепления большой ягодичной мышцы, которой нет у обезьян.

Но главное открытие — крошечный бугорок на передней части бедра, так называемый третий вертел (бедренный бугорок). Его заметили не визуально, а на ощупь. По словам Уильямса, это убедительный признак прямохождения, характерный для гомининов.

При этом анализ показал, что кости рук обезьяны были изогнуты, что говорит об умении лазать по деревьям, как это делали шимпанзе. Это указывает на смешанный образ жизни.

Открытие не разрешает спор окончательно. Если S. tchadensis действительно ходил на двух ногах, возникает вопрос: был ли он прямым предком человека или представителем другой, неизвестной линии двуногих обезьян? Как отметил не участвовавший в исследовании антрополог Джереми ДеСилва (Jeremy DeSilva), это заставляет пересматривать представления о том, как мог выглядеть последний общий предок человека и шимпанзе.