Global_Chronicles
Interesting Engineering: «Уэбб» открыл у пульсара деформированную планету с алмазной атмосферой
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил крайне необычную экзопланету у пульсара. Ее существование не укладывается ни в одну известную теорию формирования планет. Планета PSR J2322-2650b имеет атмосферу, почти целиком состоящую из гелия и углерода.

Каждый новый объект, который находит «Уэбб», заставляет астрономов пересматривать учебники. На этот раз издание Interesting Engineering, ссылаясь на журнал The Astrophysical Journal Letters, рассказало, что телескоп показал планету, которая не должна была существовать.

Объект PSR J2322-2650b вращается вокруг пульсара — быстро крутящейся нейтронной звезды размером с город. Гравитация и излучение этого монстра деформировали планету, придав ей вытянутую, лимонообразную форму. Но внешний вид оказался не самым странным.

Изучив спектр, учёные не поверили своим глазам. Вместо ожидаемых воды, метана или углекислого газа «Уэбб» обнаружил в атмосфере планеты гелий и молекулярный углерод — соединения C₂ и C₃. Проще говоря, это сажа. При экстремальном давлении в глубинах этот углерод может даже формировать алмазы.

«Это новый тип атмосферы, подобного которому никто раньше не видел», — сказал руководитель исследования Майкл Чжан. Планета расположена так удачно, что пульсар почти не виден в инфракрасном диапазоне. Это позволило получить очень чистые данные о свечении самой планеты, без помех от звезды.

Именно этот состав и ставит ученых в тупик. Ни одна из известных моделей не объясняет, как у планеты может быть атмосфера почти из чистого углерода, без следов кислорода или азота. Обычный процесс формирования планет здесь не работает. Может, это остаток звезды, которую пульсар «ободрал» до углеродного ядра? Но и эта гипотеза выглядит слабой.

Пока PSR J2322-2650b остается космической аномалией, заставляющей искать новые объяснения.

#nasa #астрономия #экзопланета #углерод #пульсар #телескоп уэбб
Источник: interestingengineering.com
